Duhaime la rompió toda en su tierra natal

Nació en Estados Unidos, pero se radicó a los 11 años en Paraná. Se llama Juliette Duhaime y unos días atrás dio la nota en Nueva York al ganar en la Categoría Damas Elite (fue quinta en la General) en la prueba SEA Paddle NYC 2019, un evento que recauda dinero para ayudar a niños con autismo y a un programa que colabora con los océanos y el medio ambiente.

La formada en la Escuela SUP Paraná que lleva adelante Francisco Giusti habló a la distancia con Ovación respecto de esta prueba maravillosa. “La verdad que me fue muy bien y fue tremenda experiencia ya que logré salir primera en la categoría Damas Elite y quinta en la General”, contó, y enfatizó: “La verdad que remar alrededor de Manhattan y ver Nueva York de esa forma es increíble, más allá de que estaba muy concentrada en la carrera y en mantener un ritmo. A pesar de no disfrutar demasiado del paisaje, pude pasar por debajo de 20 puentes y fue muy divertido, muy mental y es un logro muy importante para mí. La verdad que nunca hice 40 kilómetros remando ni remé por más de dos horas y esta carrera la hice en 4 horas y 53 minutos”.

Si bien a esta cita neoyorquina no fue lo más granado del SUP mundial, el nivel fue más que interesante. “Había buenos riders, pero no como los años anteriores que había riders ranqueados mundialmente. Este año no hubo. El que salió primero en hombres es un chico de 17 años de Puerto Rico y había gente de otros lados y de Estados Unidos. No hubo Elite mundial, pero igualmente el nivel fue muy bueno”, contó la rubia corredora, quien también dio los motivos del porqué escogió Estados Unidos para competir. “Competí acá porque había carreras alrededor de Nueva Jersey y porque es donde nací y donde vengo a visitar a mi familia. Vi que estaba este evento y un par más y decidí hacerlo para ganar más experiencia”.

Los pasos a seguir para Duhaime son quedarse en EE.UU. para seguir probándose ante los mejores y así poder elevar aún más su nivel. “Ahora compito el 31 de este mes, el 2 de septiembre y el 5 del mismo mes en Nueva York otra carrera, una que es internacional ya que vienen atletas muy buenos que lo harán en Sprint de 200 metros de velocidad, después hay una técnica y un maratón alrededor de la Estatua de la Libertad”, dijo, y prosiguió: “Más adelante tengo una competencia en Brasil en noviembre y si se sabe donde es me gustaría ir al Mundial que supuestamente será en California a fin de año, pero vamos a ver. Después seguir compitiendo en todas las competencias nacionales que hay en Argentina, además quiero seguir viajando y compitiendo por el mundo, ese es mi objetivo”.

Y claro, Juliette no se olvida jamás de su Paraná adoptivo y regresará para seguir ligada a esta disciplina que tantas satisfacciones le trajo. “Vuelvo a Paraná con la meta de seguir entrenando duro todos los días e ir a hacia mi sueño que es ser campeona mundial, así que vamos con todo”, cerró.