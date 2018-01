Duelo paranaense en la primera fecha del Federal C

Instituto y Sportivo Urquiza, dos clubes de barrios con mucha humildad y sacrificio, que lograron el principal objetivo de jugar el nacional tras un proceso de trabajo de dos años. Ambos elencos representarán a la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) en la Zona 5 de la Región Litoral Sur, junto a 25 de Mayo de Nogoyá y Atlético Diamantino.













La Gloria con la conducción técnica de Ricardo Schlotthauer buscó la clasificación al certamen nacional que organiza el Consejo Federal de AFA en 2016, tras perder la semifinal del torneo y luego jugar un encuentro decisivo ante Palermo, donde la clasificación se perdió en los penales.





El 2017 comenzó con altibajos para la institución, con un plantel desarmado y poco entrenamiento, hizo una mala primer ronda del Torneo Hugo Morán. La imagen cambió en la segunda parte y resultados positivos logró terminar en la tercera posición de la temporada y lograr el segundo cupo para jugar el Federal C.





Será la primera vez que Instituto juegue un certamen nacional y su debut es un sueño, de local ante un viejo conocido.





Leer más>>> Sportivo Urquiza jugó un amistoso ante Atlético Paraná









El rival es Sportivo Urquiza, el otro representante de la LPF. La V Azulada en los últimos dos años se quedó con el campeonato 2016 y por diferencia de goles con Atlético Paraná se quedó con el subcampeonato en la pasada temporada.





Gustavo Romero plasmó una idea en el plantel, los jugadores lo entendieron rápido y el proceso fue muy sólido en todo los aspectos. Los de La Floresta irán paso a paso en este certamen, buscando mejorar lo hecho en el Federal 2017 donde quedaron afuera en cuartos de finales.





Luego de un mes y medio de pretemporada es hora que la pelota vuelva a rodad. El domingo desde las 17 y con el arbitraje de Ricardo Gómez, de la LPF, se pondrá en juego una edición histórica del Federal C. Ya que el torneo cuenta con más de 360 equipos participantes.





Leer más>>>Sportivo con caras nuevas para el Federal C





Los técnicos de los elencos paranaense ya pulieron detalles y con la llegada de nuevos jugadores, que se fueron ganando su lugar en el 11 ideal, todo parece estar en orden para que el domingo se vean dos planteles renovados en el campo de juego de Villa Uranga.









Sin media alguna sorpresa durante la jornada del sábado o algún cambio de último momento. Estás serían las formaciones.





Leer más>>> Instituto jugó su primer amistoso de cara al Federal C





Instituto





Iván Zampiedri

Juan Manuel Vergara

Iván Pross

Emanuel Ochoa

Jorge Moreyra

Sebastián Sebernich

Rodrigo Treppo

Gabriel Hengenreder

Luís Yfrán

Cristián Ramírez

Julián Berón





DT: Ricardo Schlotthauer









Sportivo Urquiza

Gustavo Vergara

Fabricio Sibulofsky

Maximiliano Larrea

Nazareno Duarte

Leonel Massat

Maximiliano Rueda

Jonathan Salva

Matías Martínez

Ezequiel Maidana

Kevín Garay

Juan Manuel Villaverde





DT: Gustavo Romero









Sin hinchada visitante en el Federal

Mediante un comunicado emitido por la Jefatura Departamental Paraná se informó que atento al inicio del Torneo Federal C, organizado y fiscalizado por el Consejo Federal de Fútbol dependiente de la A.F.A., desde el area Seguridad y Análisis en Eventos Deportivos se han establecidas las condiciones que regirán durante el desarrollo del torneo que en esta primera etapa nuclea a equipos de la Liga Paranaense de Fútbol (Sportivo Urquiza y Club Instituto) y de la Liga de Paraná Campaña (Independiente de Hernandarias y Unión Agrarios Cerrito), los cuales se enfrentarán respectivamente con equipos de Nogoyá, Diamante y La Paz, donde para ello se han tenido en cuenta cuestiones estrictamente vinculadas con la seguridad general de las instalaciones de los estadios y no del campo de juego únicamente (lo único que habilita y supervisa el Delegado regional del Consejo Federal de A.F.A.). En este sentido y reiterando que es un torneo organizado por el Consejo Federal de A.F.A. y no a nivel local o regional, tenemos las siguientes recomendaciones:





•Los eventos desarrollados con equipos de la ciudad de Paraná se disputarán sin público visitante solamente con autoridades protocolares en un número no mayor a 30 personas, en tanto que, los eventos de los equipos de Paraná Campaña entre si o con equipos de otras Ligas (excepto L.P.F.), la recepción de público visitante quedará sujeta a la solicitud de los respectivos Presidentes y aprobación final de la autoridad policial.





•Las puertas del estadio al público se abrían 02 horas antes del inicio del partido.





•No se permitirá el ingreso de Bebidas alcohólicas, equipos de mates, sillones, etc, es decir, todo elementos que pueda ser utilizado como partícula arrojadiza o constituye un elemento de agresión a terceros.





•No se permitirá el ingreso de elementos de pirotecnia (lumínico o sonoro), bombas de humo, bengalas, etc. En caso de detectarse alguna situación contrariando esta medida se labrarán las actas correspondientes en el marco de la Ley Nacional de Seguridad en Espectáculos deportivos.





•No se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en el interior del estadio como así tampoco la entrega de envases o vasos de vidrios.