Duelo de extremos para retomar la competencia

Después de un receso de 35 días, se reanudará este viernes el Torneo Federal de básquetbol. En la División Entre Ríos se jugará la 13ª fecha. Olimpia, el mejor equipo de 2019, recibirá a Peñarol de Tala desde las 21.30 en el Humberto Pietranera.

En Colón, La Unión será anfitrión de Social y Deportvio San José desde las 21.30. En tanto, en Concordia, Capuchinos recibirá a Regatas de Uruguay en La Bombonerita desde las 21.30. Por su parte, en Gualeguaychú, Neptunia será local de BH de Gualeguay desde las 21.30 y desde las 22, Atlético Tala recibirá a Ferro de Concordia en el estadio Gregorio Panizza.

El equipo dirigido por Santiago Vesco cerró el año con un record de nueve victorias y tres derrotas que lo ubican en lo más alto de la tabla con 21 puntos.

El conjunto Azulgrana está invicto como local y recién conoció la derrota en la séptima fecha tras un arranque espectacular. Fue el 22 de noviembre en Colón ante La Unión por 88 a 77. Luego cayó con Atlético Tala y con Regatas.

Al acecho del elenco de Paraná, están Neptunia y Ferro de Concordia. Los de Gualeguaychú comparten la punta con un partido más. Tienen ocho triunfos y cinco caídas. Vienen de tres victorias consecutivas.

En tanto, Ferro, tiene 20 puntos con ocho triunfos y cuatro derrotas. Los concordienses terminaron el 2019 con una victoria ante BH de Gualeguay por 84 a 81. Y luego del partido del viernes en Tala, recibirán a Olimpia en su casa.

El lote de animadores 2019 lo completan Regatas y BH. Los de Concepción del Uruguay, vienen de vencer con claridad Olimpia, en el último partido y ahora tendrán una parada brava en Concordia. Con un partido más, están cuartos con siete triunfos y seis caídas.

Por su parte, los gualeyos, escoltas durante gran parte de la primera parte, cerraron el año con tres caídas en cuatro partidos y eso les impidió llegar con chances de arrebatar la punta. Están quintos con siete victorias y cinco derrotas.

FORMA DE DISPUTA. Cada equipo disputará 24 partidos de fase regular. En la División Entre Ríos aún restan jugar mitad de los partidos. La División Entre Ríos cuanta con 10 equipos que en la segunda fase integrarán la Conferencia Norte. Se juegan dos rondas de 9 partidos para completar un total de 18. Luego se van a disputar dos Pentagonales de cuatro partidos discriminados de la siguiente manera: Pentagonal 1 Ida (4): La Unión/Ferro/Atlético Tala/Regatas/Olimpia. Pentagonal 2 Ida (4): San José/Capuchinos/Peñarol/Neptunia/BH. Luego se van a completar los 24 juegos con los dos clásicos: La Unión-San José; Ferro-Capuchinos; Atlético Tala-Peñarol; Regatas-Neptunia y Olimpia-BH.

En la División Entre Ríos, 1º y 2º avanzan directo a la siguiente etapa. Juegan la Reclasificación Interna: 3º vs 6º; 4º vs 5º; el 7º y 8° finalizan su participación.

El 9° y 10° juegan playoffs por la permanencia.

Una vez finalizada esta etapa, los equipos se reordenarán del 1° al 4° según record en Fase Regular, que será el puesto con el que avanzarán a los Playoffs de Conferencia.

Una vez concluida la etapa de Reclasificación, los 16 equipos de cada Conferencia se reordenarán en una Tabla General, teniendo en cuenta los puestos con el que han accedido a esta instancia. En primer lugar, se ubicarán los que hayan accedido en el puesto 1, luego, los del puesto 2, y así sucesivamente (con los puestos siguientes), hasta ubicarse los 16 equipos. Una vez armada la tabla, los cruces se harán de la siguiente manera: 1° vs 16° (serie 1) y así en orden descendente.

Los ocho clasificados de cada Conferencia jugarán de la siguiente manera: Ganador de Serie 1 vs Ganador de Serie 8 y así en orden descendente.

Los 4 equipos clasificados por cada Conferencia se reordenarán del 1° al 4° según la Tabla General de Conferencia, siendo los cruces del siguiente modo: 1° Norte vs 4° Sur Serie 1; 2° Sur vs 3° Norte Serie 2; 1° Sur vs 4° Norte Serie 3; 2° Norte vs 3° Sur Serie 4.

Los 4 clubes clasificados a esta instancia se cruzarán de la siguiente manera: Ganador Serie 1 vs Ganador Serie 2; Ganador Serie 3 vs Ganador Serie 4.

Los ganadores de cada llave obtendrán la clasificación a la categoría superior y accederán a la disputa de la Final Nacional (que se jugará al mejor de 3 juegos en el formato 1-2) para determinar el campeón de la Temporada.