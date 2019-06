Duelo de dientes bien apretados

Rowing ante Estudiantes nuevamente en La Tortuguita y por el TRL, en su máximo nivel. Un duelo picante que como siempre tiene muchos condimentos en la mesa. ¿El más importante? La necesidad de ambos por ganar para escaparle a la zona baja de la tabla del Top 8. Cabe destacar que los dos últimos de este nivel juegan repechaje para permanecer. Paul Halle, entrenador del PRC, y Emanuel Uranga, DT del CAE, analizaron el duelo en diálogo con Ovación.

EL LOCAL. “En principio no tenemos lesionados, así que el plantel llega completo, salvo la inhabilitación por roja de Juan Cruz Ledesma, pero después tenemos el equipo habitual y titular”, contó el técnico de Rowing, y de inmediato habló de cómo llega su plantilla. “Anímicamente llegamos un poco golpeados porque venimos de algunas derrotas que nos han dolido, y sobre todo porque hemos tenido trámites muy parejos, sobre todo con Santa Fe rugby y el primer tiempo ante CRAI, que la verdad estuvo muy a nuestro favor. Después con la roja de Juan Cruz y de inmediato la amarilla de Papo Domínguez nos quedamos con 13 jugadores y ahí ellos marcaron dos tries, ganaron confianza y luego con uno menos no supimos controlarlo. Nos caímos desde los anímico”.

“Lo que le venimos diciendo al equipo es que tenemos que levantar esas pequeñas lagunas donde cometemos errores que nos cuestan jugadores, o errores que no nos permiten aprovechar las oportunidades que creamos y de hecho con CRAI erramos dos tries increíbles, entonces el discurso es que tenemos la capacidad de crear juego y de jugarle de igual a igual a varios equipos de este Top 8, pero los errores lamentablemente nos cuestan muy caros”, contó Halle respecto del mensaje que les da a su dirigidos, e insistió: “Hay que estar finos en la ejecución y concentrados cuando te toca tener la pelota. Tenemos que ser asfixiantes cuando nos toca defender y no pensar en el resultado del partido, sino pensar en el resultado de la acción que está ejecutando en ese momento”.

El duelo con CAE siempre es diferente, pero el DT sabe que no es fundamental. “El partido contra Estudiantes es especial y todo el mundo lo quiere jugar. Este tiene el aditamento de que será de noche, y eso crea el interrogante para los dos equipos. No sé si será un partido abierto ya que está el tema de la luz, el pasto estará mojado y la pelota difícil de controlar. Los chicos no están adaptados a jugar de noche, ya que entrenar es una cosa, pero jugar es otra. Como todo clásico vamos a tener que construirlo minuto a minuto tratando de ganar confianza y hacer que Estudiantes se sienta incómodo”, dijo, y prosiguió: “Estudiantes es un equipo bastante sólido y que en defensa presiona y tacklea muy bien. Tiene un line que es bastante compacto y un scrum que es sólido y tres cuartos que manejan bien la pelota. Es un equipo con argumentos, como el nuestro. Al partido no lo podemos ganar hace rato y lo queremos ganar. Igual no se termina el año acá. Nosotros pensamos en permanecer en Primera y hay que consolidarse partido a partido y ganarle a Estudiantes es secundario, nuestro objetivo está puesto más allá. Igual, si viene, los festejaremos”. LA VISITA. Emanuel Uranga fue claro respecto de lo que se viene para hoy y no le dio demasiada importancia al tema de jugar de noche. “Jugar de noche la verdad es un horario rarísimo, pero es el horario en que nosotros entrenamos y los jugadores están acostumbrados a esa hora. No debería cambiar mucho. No sé la luz, no la conozco, pero si tiene buena iluminación no debería cambiar mucho”.

“Al partido lo preparamos como a todos. De la misma manera, concentrándonos bien en nuestro juego y evaluando un poco los defectos del equipo contrario. Tenemos que estar concentrados en nuestra defensa y respetar el sistema de juego a rajatabla”, expresó en torno a cómo preparó este duelo. La defensa y las formaciones son tal vez los mejores argumentos del CAE. En este sentido Ema manifestó: “Nuestra virtud pasa por la buena defensa que tenemos y la obtención que tenemos en las formaciones fijas. La idea es darle ritmo de juego a todos los jugadores, a veces se logra y a veces no. Obviamente también depende del rival, pero la idea es mover la pelota. Si tenemos una buena obtención y le damos movilidad deberíamos andar bien. “Ellos son un equipo muy duro en el contacto y juegan muy táctico con el pie. Tenemos que redoblar eso, y si lo hacemos veremos qué sale”, cerró Uranga.