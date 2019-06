Dubois y Cabandié festejaron en Concepción

El autódromo de Concepción del Uruguay fue escenario el domingo de una multitudinaria convocatoria. El CE 850 en sus dos divisionales animaron el fin de semana junto al Turismo Zonal Pista en sus Clases 2 y 3, mientras también se dio cita la Fórmula 4 Nueva Generación.

El CE 850 afrontó su cuarta fecha de la temporada de manera más que satisfactoria, constituyéndose de manera muy firme en el automovilismo entrerriano, implementando aún más mejoras en pos del piloto como sorteos entre los inscritos, entrega de viáticos y adquisición de equipos Lisso (banderilleros digitales).

En el Procar 1100 (14 autos) del CE 850, Diego Cabandié comenzó con el pie izquierdo el fin de semana, durante el sábado fue poco lo que pudo hacer complicado con problemas en su auto. Al día siguiente, en la final tuvo una franca pelea con Gabriel Alfaro, elaboró una precisa maniobra pensada vueltas antes, que lo puso en primer lugar, estableciendo un ritmo que el de Basavilbaso no pudo responder.

Alfaro cerró entonces en segundo puesto una muy buena carrera permitiéndole volver al podio tras varios intentos accidentados. Otro que pasó por un sábado difícil fue Carlos Barreto que gracias a su equipo y colaboradores colocó en pista nuevamente el auto que a un ritmo sostenido se subió al tercer puesto de la general y le valió para ganar en la copa Seniors, en la que lo escoltaron Armando Cleppe y Alfredo Mosser.

En la Clase C (19 autos), un gran momento para Gastón Dubois. El piloto de Colonia Mabragaña se convirtió en el primero de la Clase C en repetir victoria este año, lo que le sirve de sobremanera para afianzarse en el campeonato, teniendo en cuenta que algunos de sus rivales no pudieron capitalizar buenos tantos.

Segundo fue Daniel Salvetti, que a esta altura es uno de los pilotos más constantes siempre en el sector del podio. Tercero fue el eliente, Amilcar Sigot recuperando su unidad tras el múltiple choque de la fecha anterior y soportando toda la final los ataques de Franco Bonasegla. Pequeño vuelco el de Sergio Sánchez, sin consecuencias físicas para el piloto. Se sumaron a la categoría Sebastián Elola, José Orellana, Néstor Ruiz, Claudio Mariani y Juan García.

SÚPER TC 2000. El Súper TC2000 disputará el próximo fin de semana la quinta fecha de la temporada 2019 en el autódromo de Paraná.

Al igual que en la competencia de Rosario, la categoría tendrá su primera salida a pista el día viernes a las 15 con la prueba libre de 60 minutos de duración, en la cual los seis primeros del campeonato sólo podrán girar en los últimos 15 minutos de la tanda.

Ya el sábado, el Súper TC2000 arrancará su jornada a partir de las 9.25 con el primer entrenamiento libre, mientras que a las 13.10 se pondrá en marcha el segundo entrenamiento. La clasificación está prevista que se dispute a partir de las 16.10 y la Súper Clasificación desde las 16.35. El domingo, la prueba de tanques llenos tendrá lugar a las 9.20 y la final, que está pactada a 24 vueltas o un máximo de 50 minutos, se largará a las 12.