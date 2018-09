Dos que sueñan con llegar a la B Nacional

Trabajo, sacrificio y mucho esfuerzo fueron los pilares para que Daniel Zamora, árbitro de la Liga Paranaense de Fútbol y Rodrigo Garcilano, de la Liga Victoriense, lleguen a cumplir su sueño y formar parte del cuerpo arbitral de AFA, representando al Sadra, seccional Entre Ríos. Los colegiados de la capital entrerriana son dos, de los tres entrerrianos que formaron parte de la lista de 29 nuevos árbitros que sellaron su vínculo. Lo acompañará Guido Córdoba, de la Liga Concordiense de Fútbol.

El camino de Zamora y Garcilano comenzó el 18 de agosto de 2018 en Chaco cuando firmaron su primera pasantía para jugar de asistentes en el Federal A, torneo organizado por el Consejo Federal de AFA. Desde aquel día no bajaron los brazos y trabajaron para seguir creciendo en la profesión.

Día a día se esforzaron para dar lo mejor en su respectivas ligas y mejorar en lo físico, algo muy importante en la actualidad y que es un punto muy importante a la hora de saltar al campo de juego a impartir justicia. Es por eso que el 26 de septiembre quedará guardado en su memoria para toda la vida. Daniel Zamora y Rodrigo Garcilano sellaron su vínculo definitivo con AFA.

"Estoy muy contento, es un trabajo que se viene haciendo en conjunto con Sadra Seccional Entre Ríos. Además no me quiero olvidar de la gente que siempre me acompañó y me apoyó en cada momento", expresó Garcilano, colegiado de 29 años que se recibió de Nacional en 2012. A lo que agregó: "Fuimos paso a paso y demostrando de que madera estamos hechos. Es un logro importante para todos nosotros. Ahora a disfrutar el momento y seguir dejando todo dentro del campo de juego".

Sus ligas los fueron fortaleciendo y le dieron la oportunidad de pegar el salto: "Estoy agradecido a la Liga Paranaense de Fútbol por todo lo que me dio y lo que me permite disfrutar. Me formé acá, crecí como árbitro en mi casa", expresó Daniel Zamora, árbitro nacional desde 2012.

El camino de Zamora en el mundo del arbitraje fue en 2010 cuando comenzó a arbitrar en las categorías de Cebollitas de la LPF.

En cuanto a sus objetivos los colegiados comentaron: "Dirigir de la mejor manera en la LPF y seguir teniendo el mismo volumen en el Federal A. El sueño es poder arbitrar y si no lo es así, hacerlo como asistente y llegar a la B Nacional", comentó Zamora. Por otro lado Garcilano dijo: "Mi sueño es llegar a la élite del fútbol argentino. Este es el primer paso y vamos a seguir trabajando por cada uno de los objetivos que tengo en lo personal".

Los colegiados hablaron de las diferencias de los partidos liguista con los encuentros del Federal A: "Cambia mucho, son más dinámicos y no se habla mucho. Los árbitros en el Federal A son más tolerantes a tomar decisiones. Los partidos de liga son más hablados y mucho juego brusco, hay que estar firme en cada decisión", se sinceró Garcilano.

Ambos colegiados iniciaron este caminos juntos, se formaron y el gremio Sadra, lo fue uniendo en cada paso. "La pasión por esta profesión es siempre la misma, sea donde sea", expresó Zamora.

Los árbitros de la capital entrerriana dejaron sus mensajes a los jóvenes talentos: "Para mí el arbitraje es un estilo de vida, me formó mucho y me ha dado mucho amigos. Es una pasión distinta, pero una linda manera de vivir el fútbol", fueron las palabras de Daniel Zamora.

En tanto que Rodrigo Garcilano dejó su mensaje para la camada que viene atrás de ellos: "Nunca hay que bajar los brazos, desde los barrios más vunerables pueden salir grande talentos. Yo soy uno de ellos, con una familia y barrio humilde, fui poniéndome metas y las concrete. Que sigan disfrutando de la pasión y siempre capacitándose.

Se Juega el grueso de la fecha. Los encuentros de la 17ª fecha del Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol en Primera División comenzarán a las 16.30 y en Sub 20 desde las 14.30, por pedido de la Policía de Entre Ríos. Por la Zona 1; Sportivo Urquiza recibe a Atlético Paraná en La Floresta, Argentino juega de local ante Oro Verde, Peñarol en el Aníbal Giusti juega ante Sportivo Entre Ríos, Belgrano ante Don Bosco en el Nuevo Estadio Mondonguero y Ángeles Negros, en cancha de San Miguel, recibe a Toritos.

Por la Zona 2; Universitario en barrio Corrales juega ante Banfield. Palermo y Neuquén protagonizarán una nueva edición del clásico del Sur y Ministerio, puntero del torneo juega ante San Miguel.

Las chicas salen a la cancha.

En Villa Uranga se disputará la 13° fecha del Femenino de la Liga Paranaense. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con el partido entre Palermo y Unión de Crespo. A continuación jugarán Instituto ante Don Bosco y desde las 13 lo harán las chicas de Arenas ante Peñarol. A las 14.30 será el turno de Sportivo Urquiza y Universitario. Cierran la jornada en cancha de Instituto, Oro Verde y Mariano Moreno.









Ciclón del Sur venció a Instituto





Comenzó en la jornada de ayer la anteúltima fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol. En el adelanto Ciclón del Sur venció 3 a 0 a Instituto, que a pesar de la derrota clasificó a los octavos de finales. El partido se jugó en La Floresta y contó con el arbitraje de Daniel Zamora. En Sub 20 fue victoria de La Gloria por 2 a 1 sobre el elenco de Anacleto Medina. Hoy sigue el grueso de los partidos del certamen paranaense.