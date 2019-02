Dos promesas en la mira de Los Pumitas

La Selección Argentina Juvenil de Rugby, Los Pumitas, tuvieron la semana pasada su primera Concentración Nacional de cara a un año que tiene como principal objetivo el mundial de la categoría, el cual tendrá lugar del 4 al 22 de junio en Rosario y Santa Fe. De la actividad formaron parte dos jóvenes valores de Club Atlético Estudiantes de Paraná. Se trata de los Albinegros, Tomás Bertot y Ramiro Gurovich, que estuvieron nuevamente entre los 39 convocados, el plantel de Menores de 20 años que se prepara para la gran cita que será en la vecina provincia.

Los chicos están bajo las órdenes de José Pellicena, acompañado por Enrique Pichot y Ricardo Lefort, 39 jugadores dijeron presente en las instalaciones de Hindú Club de Buenos Aires y trabajaron de manera intensa durante toda la semana, la cual tuvo su punto culmine con el entrenamiento con oposición efectuado el viernes último con Jaguares.

El foco de los trabajos estuvo puesto en la parte física, pero también hubo tiempo para ejercitar las destrezas, trabajar en el scrum, el line out y los lanzamientos. Además, los jugadores trabajaron con aspectos vinculados al liderazgo y las destrezas mentales (LDN) para desarrollar la parte mental, como una parte más del entrenamiento, según informó la Unión Argentina de Rugby.

La próxima concentración para los Menores de 20 años será a fines de febrero en Buenos Aires y se extenderá por dos semanas, en las cuales están programados tres amistosos ante equipos de la URBA.

Tomás Bertot y Ramiro Gurovich, antes de partir a la gira de Nueva Zelanda con Estudiantes, charlaron de su nueva experiencia entrenando con Los Pumitas

"La verdad la tomé muy bien. Esta nueva convocatoria me llegó una semana antes que empezara y me puso muy contento. Estoy feliz porque me convocaron. La primera citación fue en diciembre; esa fue más tranquila, pero esta de este año fue mas dura e intensa", dijo Tomás Bertot.

Luego agregó: "Ahora tenemos la gira internacional con el club en Nueva Zelanda. Nos vamos 18 días y luego siguen las concentraciones del equipo. Mis expectativas es seguir estando citado".

En tanto Ramiro Gurovich, "Yo arranqué a ser citado a mediados del año pasado. Tuve un par de convocatorias. Formó parte de la M 19 del club y he estado en el algunos partidos de la plantel superior", comentó la joven promesa.

"La verdad me gustaría seguir estando convocado al equipo nacional. Sería muy lindo todo porque el Mundial es acá en Argentina. Sería muy lindo jugarlo los dos juntos", manifestó.

EL ENTRENADOR. Nacho Miraglio es el orientador de los chicos en la M19 del CAE. Sobre sus citaciones dijo: "Es un orgullo para mi y sobre todo para el club, que dos jugadores sean seleccionado".

"Ellos vienen entrenando desde muy chicos. Todo esto es un trabajo en conjunto a todos los entrenadores del club. Soy el entrenador de ellos desde el año pasado y también tuve la suerte de ser el entrenador de ellos en el Seleccionado de Entre Ríos en el Argentino, en el cual fueron visto en su juego. Creo que ahí ellos pudieron demostrar lo que pueden dar para el rugby". manifestó el entrenador del CAE.