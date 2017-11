Dos Leonas de visita en el club Estudiantes

El fin de semana hubo mucha actividad en la cancha de hockey sobre césped que el club Estudiantes tiene en El Plumazo. Allí, el CAE recibió la visita de diferentes divisiones de Belgrano Athletic y San Lorenzo de Almagro, quienes jugaron con sus pares de la entidad paranaense. Otro dato destacado fue la presencia de dos Leonas como Rosario Luchetti y María Paz Ferrari, quienes son entrenadoras de Belgrano y fueron invitadas de lujo en las dos jornadas de partidos.





El club de Virrey del Pino llegó a la capital provincial con sus equipos de Sub 10, Sub 12 y Sub 14, mientras que San Lorenzo lo hizo con las categorías que van de Sub 14 hasta Primera. Además, Charo Luchetti jugó algunos partidos, lo que fue toda una novedad para las chicas presentes.





"La verdad es que aprovechamos mucho esta visita. Son dos chicas fantásticas y dejaron una huella importante en todas las jugadoras", expresó Carlos Riteri, presidente de la subcomisión de hockey del CAE.





En este sentido, Raiteri hizo un balance de la temporada que tuvieron y que está próxima a finalizar: "Asumimos hace un año como subcomisión y pudimos cumplir con todos los torneos. Fichamos más nenas que el año pasado y la verdad es que tuvimos una temporada muy buena. Ahora nos queda la inauguración de la playa del CAE, que es el sábado y el Seven del Plumazo una semana más tarde".





ZONAs PARA EL MUNDIAL. A 237 días del inicio de la Copa del Mundo de Damas que tendrá sede en Londres (21 de julio al 5 de agosto) y en el marco de la final de la Liga Mundial que se está desarrollando en Nueva Zelanda, la Federación Internacional de Hockey dio a conocer el fixture del certamen internacional que contará con la participación de 16 países que consiguieron la clasificación a través de la Liga Mundial y de los torneos continentales. Las Leonas integrarán el Grupo C junto con Alemania (6°), España (11°) y Sudáfrica (14°). El Grupo A, en tanto, lo conformarán Holanda, defensor del título y número uno del ranking, China (8°), Corea (9°) e Italia (17°). Del Grupo B participarán Inglaterra (2°), Estados Unidos (7°), India (10°) e Irlanda (16°), mientras que el Grupo D estará integrado por Australia (4°), Nueva Zelanda (5°), Japón (12°) y Bélgica (13°).





El debut nacional está pautado para el domingo 22 de julio ante las españolas, a las 9 de Argentina.