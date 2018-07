Dos entrerrianos en el Sudamericano U21 de básquet

El equipo dirigido por Silvio Santander ya tiene todo listo para el Sudamericano de la categoría que se disputará en Salta.



La Selección Argentina U21 ya tiene plantel definido para afrontar la primera edición del Sudamericano de la categoría, que se disputará en Salta del 30 de julio al 5 de agosto y que contará con la participación de seis selecciones (Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú, además del local, obviamente).









El equipo dirigido por Silvio Santander estuvo entrenando desde el pasado lunes en las instalaciones de CeNARD y este sábado por la tarde se instalará en la capital salteña para realizar sus últimas prácticas antes del debut con Perú (lunes a las 21). La delegación se alojará en el Hotel Victoria.









"Decidimos conformar un grupo de jugadores que continúan con su desarrollo, en una categoría puente entre las Formativas y la Mayor; buscamos tener una buena experiencia", manifestó Santander, quien tendrá su segunda experiencia a cargo de una selección formativa, después del Mundial U17, en 2014.









El formato de disputa enfrentará a todos contra todos, con una jornada libre en el medio (2/8) y la definición el día 5. El torneo tendrá streaming en vivo y estadísticas oficiales, que se podrán seguir en este mismo sitio.







Fixture:



30/07

16:30 PARAGUAY vs URUGUAY

18:45 BRASIL vs CHILE

21:00 ARGENTINA vs PERU



31/07 SALTA

16:30 PERU vs PARAGUAY

18:45 URUGUAY vs BRASIL

21:00 CHILE vs ARGENTINA



01/08

16:30 PERU vs URUGUAY

18:45 PARAGUAY vs CHILE

21:00 ARGENTINA vs BRASIL



02/08

LIBRE



03/08

16:30 CHILE vs PERU

18:45 BRASIL vs PARAGUAY

21:00 URUGUAY vs ARGENTINA



04/08

16:30 PERU vs BRASIL

18:45 URUGUAY vs CHILE

21:00 ARGENTINA vs PARAGUAY



05/08

16:30 5° vs 6°

18:45 3° vs 4°

21:00 1° vs 2°







Los 12 integrantes del equipo:





Bases:

Facundo Corvalán (Bahía Basket)

Lautaro Lapez (Baskonia)



Escoltas:

Maxi Fjellerup (Bahía Basket)

Santiago Vaulet (Bahía Basket)

Matías Solanas (San Martín de Corrientes)



Aleros:

Leonardo Lema (Atenas)

Ayan Carvalho (sin club)



Ala pivotes:

Maximiliano Andreatta (Harcum College de Philadelphia)

Enzo Rupcic (Instituto)

Tomás Chapero (Bahía Basket)



Pivotes:

Lautaro Berra (Obras Sanitarias)

Andrés Germano (Boca)





DT: Silvio Santander

Asistentes: Maxi Seigorman y Diego Lifschitz

PF: Ezequiel Lavayen