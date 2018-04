Dos ciudades que esperan dar la vuelta

Llegó la hora de la verdad: mañana se conocerá el nombre del campeón de la Liguilla Provincial. En San Salvador se volverán a ver las caras Sportivo y San José, en lo que será el quinto partido de la serie final que está igualada 2-2. Ambos ganaron de local y de visitante y la paridad se adueñó de una final que tiene en vilo a dos ciudades desde hace un mes.

El DT de Sanjo, Maximiliano Visso y el alero de Sportivo, Ricardo Truffa, anticiparon que la cosa está para cualquiera. Destacaron las virtudes propias y ajenas y analizaron el partido del año."Es una final muy pareja y se la llevará el equipo que pueda imponer condiciones. Somos equipos muy distintos, pero que tenemos algo en común que es tratar de imponer el estilo de juego. Por momentos lo logramos y por momentos no. Tenemos que tratar de llevarlos a nuestro juego: a cinco contra cinco y ellos son mejores en cancha abierta", analizó el mejor DT de la temporada.

Por su parte, Truffa consideró que esta altura de la serie la localía no es tan influyente. "Los dos estamos iguales, la ventaja de la localía ya no importa demasiado. Tal vez un poco para nosotros, pero los dos equipos demostramos que nos podemos ganar. Fue una serie rara porque hubo partidos con una diferencia de 20 puntos y en una final no es real. Así que la presión es para los dos y va a ser una linda final", expresó el jugador del equipo de la Capital nacional del arroz.

Con respecto a lo anímico, ambos coincidieron que será importante, pero a la vez remarcaron que no más determinante que el trabajo y la idea que pueda plasmar cada equipo.

"Es un punto importante el aspecto anímico. Aquel equipo que lo pueda manejar y se pueda dedicar a jugar al básquet va a tener un detalle más a favor. Creo que los detalles van a ser importantes para sacar pequeñas ventajas. No creo que haya una gran ventaja para ninguno y aquel que pueda usufructuar los momentos que tenga a favor se va a poder llevar la victoria", analizó el DT, que lleva un lustro en la institución.

El alero, en tanto, declaró: "No tenemos que perder la idea de juego y mantener esa regularidad que tuvimos de local, más allá de que perdimos el invicto hace una semana". En tal sentido puntualizó las virtudes de su equipo. "Nosotros tenemos la ventaja de ser un equipo joven y atlético y cuando corremos la cancha nos sentimos cómodos y sacamos ventaja. Lo mismo cuando nos pasamos el balón en el juego estacionado. Tenemos muchas herramientas de gol, tanto en el poste bajo como cuando salimos a tirar afuera. También podemos penetrar", reflexionó.

Por otra parte Maximiliano Visso minimizó su momento personal y dijo que el crecimiento de la institución está por encima. "En lo personal estoy muy contento, pero soy de ver lo que le está pasando a la institución que me ha contratado hace cinco años para desarrollar un proyecto que tenía que ver con las inferiores y después se decidió que dirija la Primera porque es un pilar y es el espejo y la ciudad lo vive con mucha alegría y está muy convulsionada. Igual hoy estoy más metido en el partido y no tanto en lo que pasa afuera", comentó el entrenador.

Asimismo reconoció que su equipo puso "la cara" en momentos difíciles por el carácter de los jugadores. Sobre todo cuando al equipo le tocó reaccionar en momentos difíciles de la fase regular y en condición de visitante, "Nosotros no tuvimos buenos momentos sobre todo en la primera parte de la fase regular y nos tuvimos que reponer. Lo hicimos haciendo hincapié en lo basquetbolístico y a veces en la derrota también hay cosas buenas. Me deja tranquilo el trabajo acumulado y lo de esta semana. Y después hemos sabido sacar la cara de visitante. Pero tiene que ver con el trabajo de la semana y con la características de los jugadores que tenemos".

Mientras tanto, Ricardo Truffa, señaló que la ciudad "vive" de manera muy apasionada el presente y eso genera una gran motivación.

"En San Salvador se vive mucho esta definición y hemos tenido una temporada durante todo el año. Desde los amistosos de pretemporada mostramos un buen nivel y lo pudimos desarrollar durante la fase regular. Eso nos dio confianza y la gente se entusiasmó", manifestó el alero de San Salvador.