D'Onofrio, ex presidente de River se dedicará a la política

Y agregó: "Para estar en algún espacio tiene que tener un proyecto de educación y seguridad serio, equilibrio fiscal, que puede ser de izquierda o de derecha, superávit comercial y un Banco Central y una Justicia independiente. No le daría a la maquinita".

Consultado sobre su mirada crítica hacia la actual situación política, social y económica, D'Onofrio explicó: "No tenemos moneda, no existe. La gente le quiere huir a los pesos. Que se cumplan las leyes. Necesitamos un Estado y un Gobierno que tenga una autoridad suficiente para hacer realmente las cosas. Yo le doy importancia al Congreso de la Nación y no al Presidente en el próximo mandato porque necesitamos un 65% de legisladores que aprueben leyes que provoquen las modificaciones que hay que hacer en el país".

"No quiero mirar a Argentina por el espejito retrovisor. En River estábamos en ruinas y llevamos un equipo de gente que tenía ganas de cambiar las cosas y hacer cosas diferentes. Y River volvió a ser River", concluyó.

En cuanto a su inclinación política agregó: "Coincido con Facundo Manes, Horacio Larreta y Patricia Bullrich, a quien conocí mucho cuando era presidente de River. Yo hasta ahora no se lo que piensa Sergio Massa. El otro día escuché solo ideas que va a tratar de imponer, pero son todos proyectos a corto plazo y hoy necesitas algo muchísimo más grande. Si Cristina Kirchner cree que no necesitamos una Justicia o un Banco Central independiente y que no es necesario el equilibrio fiscal, yo tengo otras ideas".