Donatti se metió entre los diez del planeta en Footgolf

Ovación. El entrerriano Pablo Donatti se consagró campeón del último Open Argentina del ranking mundial y de ese modo cerró como top del mundo en footgolf . Uno de los mejores jugadores de Entre Ríos terminó un gran 2017 y planifica elevar la vara para el año que está a la vuelta de la esquina. Ayer, el jugador habló con





Embed







"La verdad es que estoy muy contento. Pude jugar el último torneo del año y cerrar el tour mundial en Buenos Aires. Jugué el Open de Argentina y tuve la oportunidad de ganarlo en mi categoría que es Seniors. Con esos puntos que obtuve terminé décimo en el ranking mundial que no es poco", analizó y no dudó en sentenciar: "Fue un año maravilloso. El año pasado jugamos el Mundial y pensé que ya habíamos llegado al techo, pero este 2017 fue muy bueno, con un buen nivel y pudimos viajar a otros países como Brasil donde salí campeón las dos veces. Fui a Holanda y tuve la posibilidad de salir entre los 20 entre más de 200 jugadores. Estuve en Noruega donde también me fue muy bien. Después salí subcampeón en Estados Unidos en mi categoría y me metí dentro de los 15 en ese país. Cerré el año en Open Argentina y ganándolo que era mi objetivo y ser 10 del mundo como quedé".





donati.jpg







Está claro que el crecimiento que tuvo esta disciplina este último año fue impresionante, tanto en nivel de jugadores como en cantidad. "En Entre Ríos tuve la suerte de ganar el tour en Senior. Gané en Rosario el torneo más importante de Argentina y salí 1-2 en la categoría Libre. El crecimiento en Entre Ríos fue increíble porque se abrieron nuevas canchas y hubo torneo importantes con muchos jugadores y todo se debe a los que trabajan los chicos de Entre Ríos Footgolf con Gustavo Heinze a la cabeza".









Embed







"Las expectativas para el año que viene son mejores todavía porque se viene para abril el Abierto de Argentina en Bariloche. Después arrancamos el año con Liga Nacional en febrero y como es de público conocimiento se viene el Mundial de Marruecos en diciembre de 2018. Ahí la idea es clasificar y ver si tengo la chance de jugar el segundo Mundial", contó el diamantino radicado en Villa Libertador San Martín y continuó: "La idea es competir afuera lo más que se pueda para sumar la mayor cantidad de puntos posibles y el objetivo estará centrado en diciembre en Marruecos en el Mundial ya que se juntará lo mejor de footgolf del mundo. A partir de este año se jugará en Mujeres y Libres como los otros dos años. Este año habrá tres categorías y yo tengo chances de clasificar e Libre como en Seniors. El 1 de febrero empiezo a entrenar con esa meta. Arranco una pretemporada donde haré gimnasio y alimentación".