Don Bosco palpita su certamen de Primera

El Centro de Ex-Alumnos de Don Bosco organiza la octava edición del Clásico de Verano para equipos de Primera División Lanzamiento Rápido de sóftbol en la rama Masculina. El certamen comenzará mañana y se extenderá hasta el lunes por la tarde cuando se desarrolle la final en el diamante del Salesiano.

La competencia tendrá una ronda de todos contra todos en caso de ser siete equipo. En los juegos de clasificación se jugará con un reglamento que tiene la particularidad de otorgar puntos al equipo que gane el periodo anotando más carreras en el parido que disputen a lo largo de la cita. En caso de empatar el inning los puntos se irán acumulando hasta que el ganador de un periodo se quede con los puntos de los innings empatados anteriormente.

Si el juego finaliza empatado los puntos se dividirán entre los dos equipos. Es la particularidad que cuenta la competencia que Sóftbol Básquet contará con equipos de la Asociación Paranaense de Sóftbol y que sirve para medir fuerzas entre los mejores del deporte a nivel nacional.

La actividad será hasta el lunes a la tarde aprovechando el feriado provincial por el 3 de Febrero. Serán cinco días a puro sóftbol en el diamante ubicado en la avenida Don Bosco de la capital entrerriana. Los equipos en Primera División participantes son los siguientes: Don Bosco (organizador de la actividad), Estudiantes, CEF N°5, Patronato, Talleres, CATSA y Selección Argentina Juvenil Sub 18, que se prepara para el mundial del mes que viene.

El fixture de la competencia de varones es el siguiente: mañana desde las 20, Patronato-Estudiantes y a las 21.30, TalleresCATSA. Viernes: desde las 18.30, Don Bosco-Selección Argentina Sub 18; a las 20, Patronato-CEF N°5 y a las 21.30, Estudiantes-CATSA. Sábado desde las 12, TalleresDon Bosco; a las 13.45, CEF Nº 5-CATSA; a las 15.30, Patronato-Selección Argentina Sub 18; a las 17.15, Talleres-Selección Argentina Juvenil Sub 18; a las 19, Estudiantes-CEF N°5 y a las 20.45, Patronato-CATSA. Domingo desde las 12, Estudiantes-Don Bosco; a las 13.45, CEF N°5-Don Bosco; a las 15.30 CEF N°5-Selección Argentina Juvenil Sub 18; a las 17.15, CATSASelección Argentina Juvenil Sub 18; a las 19, Talleres-Patronato; a las 20.45 y Talleres-Estudiantes. Lunes desde las 10, Estudiantes-Selección Argentina Juvenil Sub 18; a las 11.45, CATSA-Don Bosco; a las 13.30; Patronato- Don Bosco; a las 15.15, Talleres-CEF N°5 y a las 17.30 será la final.

De esta manera es el primer torneo oficial del año de una larga lista de competencias que habrá a lo largo del 2019 ,tanto en la rama Masculina, como la Femenina. Paraná albergará varias competencias como es de costumbre en el calendario nacional de torneos en sóftbol.