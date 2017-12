Dolor por la muerte del periodista deportivo Dante Zavatarelli

El periodista deportivo Dante Zavatarelli, de destacada trayectoria en los medios televisivos, radiales y gráficos, murió anoche en la ciudad de Buenos Aires los 80 años.





Su voz era inconfundible y fácil de identificar, y acuñaba una frase con la que comenzaba cada transmisión: "Augurios de una tarde feliz".





Zavatarelli, que nunca ocultó sus simpatías por Racing Club, fue uno de los periodistas que cubrió la final en la que la "Academia" venció 1-0 al Celtic de Escocia, en Montevideo, el 4 de noviembre de 1967, la primera Copa Intercontinental para Argentina, hace 50 años.





El fallecido periodista, retirado de los medios, estaba orgulloso de haberse dedicado en los últimos años a la formación de los jóvenes, ejerciendo la docencia en varias universidades y centros de estudios terciarios como el Instituto 20 de Junio de San Isidro.





Zavatarelli, nacido el 6 de noviembre de 1937, era socio vitalicio del Círculo de Periodistas Deportivos y formó parte del Tribunal de Honor de esa institución. También había iniciado tres carreras universitarias sin finalizar ninguna y tenía el título de director técnico.

"Lo poco que soy hoy, lo soy en razón de todo lo que he aprendido. Y he aprendido medicina, abogacía y sociología, porque en esas carreras tengo materias aprobadas. No me recibí porque nunca tuve hambre, la verdad es esa", había declarado acerca de su formación.





Su trayectoria más prolongada fue en la Oral Deportiva de Radio Rivadavia, junto a su director José María Muñoz y junto a periodistas de la talla de Julio César Calvo, Osvaldo Caffarelli, Horacio Garcia Blanco, Enrique Macaya Márquez, Enzo Ardigó, Enrique Sacco, Roberto Reina, Marcelo Baffa y Juan Carlos Morales, entre otros.





Su padre, Aldo Zavatarelli, había trabajado, en la década del '40, junto a Edmundo Campagnale, fundador de la tira que se emite por Radio Rivadavia. Zavatarelli formó parte de La Oral Deportiva durante años. Cubrió campeonatos Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales de fútbol, hockey, patín carrera y básquetbol, y Juegos Olímpicos.