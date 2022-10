Doblete de Correa para la victoria del Atlético de Madrid

La diferencia fue una individualidad de Griezmann. En el minuto 5, entre la soledad, el tiempo y el espacio que le concedió el repliegue del Girona, el francés levantó la cabeza en un esquina del área, divisó a Correa al otro lado, la pisó para pararla y tomar impulso y la puso en el sitio justo en el momento exacto para el remate del atacante de la Selección Argentina, mucho más astuto que su marcador (1-0).

En el inicio del segundo tiempo, el arquero del Girona le regaló el segundo al Atlético. Aleix García dio la pelota hacia atrás, sin ninguna aparente amenaza para Juan Carlos, quien la transformó en una ocasión del Colchonero porque simplemente intentó salir jugando. Su pase lo interceptó Correa. No es casualidad. No hay nadie con más fe en ese tipo de acciones que el delantero argentino. El regalo lo transformó en el 2-0.

Ya sí se sintió ganador el Atlético, hasta que un chico de la casa cedido en el Girona, Rodrigo Riquelme, que pensó que se iba a la ducha instantes antes por un error en el dorsal del que se anunció el cambio, soltó un derechazo que rebotó en Giménez y que terminó en gol. No lo celebró.

La amenaza siguió latente hasta el final para el Atlético, que ganó con el susto en el cuerpo, con el trallazo de Aleix García que Oblak tocó lo justo contra el palo para sostener a un equipo que se tambalea (luego exigió otra magnífica intervención de Oblak en el minuto 84).

El próximo miércoles aguarda el Brujas. Si hay o no vida en la Champions League depende en buena parte -no en toda- de si es capaz de vencer al conjunto belga. También dictará si hay o no 'caso Joao Félix', de nuevo suplente, por tercer encuentro consecutivo, cuando más lo debería necesitar el equipo rojiblanco.