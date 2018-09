Divisiones en el rugby entrerriano

Lo manifestado por el técnico del Cervecero, en los párrafos más salientes, dice lo siguiente: "El lunes 10 se nos citó para informarnos una decisión sobre el seleccionado provincial el cual, con mi cuerpo técnico dirigimos. Dicho rumbo y/o decisión tomada va en contra de todo lo que creemos éticamente, no solo opinando que es algo erróneo, sino que también pisotea todo lo que se habló hace no mucho tiempo en la reunión que se tuvo con la gente de los clubes en Concepción del Uruguay. En estos casos no hay tonos grises, es todo blanco o negro. Creemos firmemente en trabajar para el desarrollo de todos los clubes y no el de uno solo, que el seleccionado tiene que ser un premio y un incentivo para todos los jugadores de cada rincón de la provincia. Hacer la vista gorda para que un solo club entre como si fuera un seleccionado, cuando no envió a los jugadores cuando se hizo la primera citación, haciendo ver con esta propuesta, que era algo que tenían premeditado. Es entendible que este club quiera tener competencia, tanto como el resto de los clubes, y considerando que es solo un fin de semana el encuentro al cual ellos quieren ir como seleccionado Desarrollo UER, no encontramos esa diferencia. Podrían tranquilamente organizar amistosos y/o una gira. Dejar pasar esto, no solo va en contra de nuestros valores, sino que estaríamos siendo cómplices de algo que va en contra de todos los preceptos que nos enseñaron tan firme y fielmente. Por dichas razones y en nombre de todo el cuerpo técnico, presentamos nuestra renuncia formal e indeclinable, deseándole lo mejor al que nos supla, quedando a su servicio por cualquier duda o consulta que surja".









Por su parte, Cuestas trató de explicar la situación dejando en claro que todo se suscitó ante la conformación de dos seleccionados (Costa del Paraná y Costa del Uruguay) para jugar Súper 9 en Córdoba y el Hexagonal Desarrollo en Paysandú. En este sentido, dejó en claro que la molestia de Sciortino se dio ante la sugerencia que Capibá RC y Universitario de Concepción del Uruguay jueguen los certámenes como combinados de la UER, algo totalmente fuera de lugar.





"Como dirigentes trabajamos en pos del crecimiento de los clubes de toda la provincia y es por eso que nuestro afán, es apuntalar en este caso tanto a Capibá como a CUCU para que la temporada venidera, puedan afrontar del mejor modo el Nivel III del TRL en caso que esto se dé factiblemente, ya que la alternativa todavía no está cerrada", explicó Cuestas. Lo cierto es que esta polémica poco bien le hace al rugby entrerriano, sumado a los cimbronazos que viene teniendo el Torneo Provincial Desarrollo.