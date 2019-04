"Disfruté mucho este título por la gente"

La jugadora de Chajarí Lucía Fresco regresó al país luego de ocho años en el exterior para tomarse un descanso y terminó siendo campeona y figura de la Liga Nacional de vóley. La Pantera de 27 años se alzó con el título tras la victoria de Boca por 3-1 ante San Lorenzo en el tercer encuentro de la serie final en la que se impuso el conjunto Xeneize por 2-1. La Rusa habló con UNO del marco de la final en La Bombonerita y confió que quedó "impresionada". Se refirió a la Selección Argentina y le tiró un gran elogio a su rival en la final y compañera de Las Panteras, Victoria Michel.

—¿Qué significó este título?

—No me lo esperaba porque este año me quedé en Argentina con la intención de descansar después de tantos años jugando afuera. Y hablo con el Tuco (Eduardo Allona, DT) antes de la Liga porque quería estar en ritmo y sumarme a los entrenamientos. Y me fue convenciendo y terminó de la mejor manera. Fue sorpresivo y no podía imaginar un final mejor porque se ganó un muy buen partido y tuve el reconocimiento en el final.

—¿Por qué esta hegemonía de Boca en la Liga y tanta superioridad?

—En realidad no sé si fue tan explícita esa superioridad. En las semifinales nos topamos con 3-2 abajo ante Vélez y Boca siempre pasaba fácil. Y de repente entraron las dudas cuando se perdió ese partido. Y si perdíamos contra Villa Dora, de visitante, en una cancha muy difícil, no pasábamos a la final. Después se ganó, salió todo ideal, pero no sentí, porque hace mucho no estaba en Argentina, qué fácil la tenemos o qué superiores somos. De hecho la final empezamos con un 3-0 en San Lorenzo. Fue un poco cuesta arriba.

—¿Disfrutaste mucho la definición con un estadio repleto?

—Muchísimo, la gente me sorprendió increíblemente. Nunca había visto una convocatoria semejante para el vóley femenino acá en Argentina. En mi vida lo había visto. Me pareció increíble ver esa cola de gente en La Bombonerita, ver la gente y fue una sorpresa extremadamente grata. Se siente el cariño, ayuda en el momento del partido y fue una experiencia muy linda.

—¿En el exterior es así?

—En el exterior el vóley femenino es más popular. Acá el fútbol y el básquet son los deportes de cabecera, pero allá se vive de manera muy intensa y se llenan los estadios. Pero lo que quiero decir es que no me había pasado nunca esto de que la gente se enganche con el vóley y nos venga a ver, que aliente...

—¿Fue uno de los títulos más lindos de tu carrera?

—Sin dudas. Yo jugué hace muchos años (2010/2011) y antes de irme gané una Liga Nacional con Boca, pero no tiene nada que ver la gente de ese entonces a la de ahora. Sin dudas es más impactante ganar con un marco como el que tuvimos en La Bombonerita que sin ese público.

—¿La Selección y qué más viene en la carrera de Fresco?

—La Selección y después intentaré volver a jugar fuera. Me tomé un año de descanso, entre comillas, y ahora quiero regresar.

—Estuviste en Grecia, Italia, Alemania y Hungría, ¿te gustaría volver a unos de estos países o buscás nuevas experiencias?

—No tengo preferencias, donde mejor esté, la mejor propuesta y eso voy a tener en cuenta a la hora de decidir irme ocho meses fuera del país. Es una decisión muy importante así que siempre tengo en cuenta dónde voy a estar mejor.

—¿Cómo ves este nuevo proceso en la Selección?

—La verdad no conozco el staff nuevo, así que es todo dudas; no en el mal sentido, sino que estará por verse cómo va a trabajar y habrá un proceso de adaptación. Lo bueno es que hay un lindo grupo de base y es un año que encuentra Panteras experimentadas que juegan afuera, más un grupo de chiquitas y es una buena combinación. Se puede armar una linda dinámica.

—¿Cómo ves a la paranaense Victoria Michel a quien enfrentaste en la final?

—Re-bien, es una central que tiene una proyección tremenda, tiene muy buen biotipo, mucha altura y además tiene muy buen físico. Es muy explosiva, es una de las proyecciones de Las Panteras.

















"Nunca vi algo semejante en el país"





