Dirigentes de Patronato están en Fiscalía para declarar sobre los incidentes del sábado

Miguel Hollman, presidente del club Patronato, llegó en la mañana de este miércoles a la Fiscalía para declarar sobre los incidentes ocurridos el sábado en la tribuna Artigas, cuando unos 50 integrantes de la barra del club ingresaron y violentaron un grupo de menores del programa Los Gurises van a la Cancha.





Antes de ingresar el dirigente respondió preguntas de la prensa donde reconoció que se extienden de 800 a 1.000 entradas "de protocolo" de las cuales unas 400 son para los "chicos del club y sus padres" y otras "de favor a periodistas".









En la declaración Hollman mencionó que Diario UNO es uno de los medios que recibe unas 50 entradas por esta modalidad protocolar cuando, en realidad, las entradas no se reciben "de favor" sino a través de un convenio publicitario institucional y se destinan a sorteos.





"Todo lo que me pregunten yo les voy a contestar. Si me muestran fotos les voy a decir lo que conozco y lo que no conozco. Todo lo que sé lo digo públicamente. Todo el mundo me conoce y sabe que es lo que hacemos en el club", dijo Hollman.





Por otra parte recordó que la balacera que recibió el club. "Tiraron nueve balazos, me tiraron ácido en el auto, tuve custodia policial tres meses, porque no estamos con ellos. Ninguno de los directivos ocultamos nada", sentenció.





Sobre la seguridad en el Grella se distanció del operativo. Está el operativo Tribuna Segura, ese no es nuestro control, lo hace la Policía. Tres horas antes del partido, los muchachos cuelgan la bandera con custodia policial y después del partido la sacan, también acompañados por la Policía ", resaltó.