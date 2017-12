Dirigentes de Atlético Paraná tienen todo listo para agasajar a sus jugadores

El acto de premiación a los jugadores que participaron de los distintos campeonatos que organizó la Liga Paranaense de Fútbol en esta temporada 2017 comenzará a las 19 en al estadio Pedro Mutio de barrio San Martín.



En la ocasión se reconocerá el desempeño de los equipos de Primera División y Sub 20 que se coronaron campeones, como así también a los pibes de las categorías Sub 17, Sub 15 y Sub 14 que fueron subcampeones, algo que hace muchos años no sucedía con nuestra institución.