Dio la nota: Maradona se refirió a la ausencia de Italia del Mundial

Fuente: UNO Mendoza

Diego Armando Maradona , quien jugó siete temporadas en el fútbol italiano, lamentó este martes la ausencia del seleccionado tetracampeón en el próximo Mundial de Rusia 2018 "Lamento mucho que Italia se quedara afuera de mundial. Los italianos siempre le dan colorido a las copas del mundo", escribió Maradona en su cuenta oficial de Facebook.El ex jugador de Napoli, de Italia, y actual DT de Fujairah también analizó el encuentro en el que Italia igualó ante Suecia en Milán y se quedó sin posibilidades de clasificar al certamen del año que viene en Rusia."Vi el partido y me parece que Italia jugó como quería Suecia, a tirar centros. Y ellos tenían dos torres atrás. Cada vez se hace más dura y cerrada la competencia", agregó."Es triste que Italia, un grande, uno de los históricos, se haya quedado afuera del mundial de Rusia", concluyó el ex capitán y DT del seleccionado argentino que es ídolo de Napoli, donde jugó entre 1984 y 1991.