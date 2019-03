Diez frases en las que Messi expresa el sufrimiento en la selección

Lionel Messi no había hablado de la selección argentina desde aquella dolorosa eliminación frente a Francia en los octavos de final de Rusia 2018. Hoy el rosarino rompió el silencio y habló en el programa de radio de Buenos Aires "El que abandona no tiene premio"

Las frases de Messi fueron tantas que ya resuenan en en el mundo entero. A continuación algunos de los dichos a corazón abierto:

>> "Se hizo costumbre mentir y pegarme, no me sorprende nada, pero me da bronca porque la gente muchas veces cree lo que se dice, y me pareció que me tenían que escuchar a mi"

>> "Yo quiero ganar algo con la selección, lo voy a seguir intentando, y voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva a sufrir. Mi hijo Thiago de 6 años me preguntó por qué me mataban en la Argentina. El ve todo el tiempo videos en Youtube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa"

>> "La gente compra todo lo que se dice. Después soy yo el hijo de puta, y a los que más le duele todo eso es a mi familia. Se dijeron muchas mentiras. Todos los días se dicen mentiras nuevas"





>> "Dijeron que me fui por un bautismo y yo no lo sabía. Mirá si yo voy a dejar de jugar un partido por un bautismo, es una boludez tremenda. He dejado mil eventos más importantes porque tuve que jugar un partido"

>> "Esta selección fue maltratada durante 10 años. Este grupo no vendió humo, no está todo el tiempo diciendo que ama a la selección. Creo que quedó claro, lo demostramos de otra manera. No lo decimos a cada rato. Hicimos mucho por el equipo, somos jugadores profesionales. Si no, yo no hubiera ido nunca más, me hubiera quedado en mi casa disfrutando a mis hijos. Yo le demuestro el cariño a la selección a mi manera"

>> "Yo no quiero convertir en realidad todas las mentiras que dicen. No elijo a los entrenadores de la selección. Vivo escuchando cosas malas y se hace difícil disfrutar con ese entorno"

>> "Es normal que se vayan cambiando las generaciones. Hay chicos muy buenos y con potencial, pero creo que fue brusco. Ese cambio debió hacerse en años anteriores, de a poco, mechando a jugadores jóvenes con otros de experiencia. Hay que darles tiempo a esos jugadores y tenemos que brindarles confianza. La generación anterior logró cosas importantes"

>> "De los pibes nuevos todos me sorprendieron, hay jugadores con talento y calidad. Me sorprendió el nuevo grupo para bien, varios se conocen desde antes. Más allá del primer partido con Venezuela los vi bien. Yo los conocía de verlos en sus equipos"

>> "Si hubiéramos ganado el Mundial de Brasil todo hubiese sido diferente. Lo perdimos por detalles. Después vinieron todos los quilombos y creo que el manejo con la prensa debió haber sido otro. Lo reconozco, nos encerramos y no le dimos bola a nadie porque estábamos dolidos. Tendríamos que haber buscado una paz y una armonía con el periodismo. La selección argentina está por encima de todo"

>> "Hace poco pensaba: la España de 2010 era un equipazo, eran fenómenos, pero también tuvieron suerte en la final del Mundial contra Holanda. Y antes le ganaron a Paraguay por penales. Muchas veces precisás de esos momentos y nosotros nunca los tuvimos"

>> "Ser campeón del mundo es lo máximo y nosotros estuvimos ahí. No se paga con nada, creo. Me lo cuentan otros que ya lo vivieron. Es lo más lindo y lo más importante del fútbol. Yo gané todo a nivel de clubes, pero es duro no haberlo conseguido en mi país"

>> "Ya lo dije muchas veces, obviamente que me encantaría pero no es fácil, por todo lo que rodea volver a Argentina, mi familia, pensar en los nenes, Thiago va siendo más grande y elige también, si bien se adaptarían en seguida porque son chicos, no deja de ser difícil. Me encantaría sacarme el gustito de jugar en Newell's, pero sinceramente no sé que puede llegar a pasar. No sé por qué se dice eso de River, nada que ver. Soy de Newell's desde chiquito, como toda mi familia, siempre lo dije, somos todos de Newell's como mi viejo, mis hermanos".