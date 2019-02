Diez entrerrianos representarán a la provincia en el Torneo Nacional de Billar

Entre los días 2 al 5 de marzo se disputa el primer Torneo Nacional de Billar del año. Entre Ríos contará con diez representantes en la cita, que se llevará a cabo en la emblemática sala Los 36 Billares de Buenos Aires.









Más de cien jugadores de todos los puntos del país buscarán el título argentino y el derecho a participar de las competencias internacionales. Los entrerrianos intentarán mejorar la performance del año pasado, cuando Claudio Pasutti logró el subcampeonato.

El plantel provincial estará compuesto por Omar Lower (Chajarí), Ulises Grinóvero (Maria Luisa), Claudio Pasutti (Paraná), Fabian Fabre (C. del Uruguay), Diego Zander (Chajarí), Juan Elli (Concordia), Daniel Vidal (C. del Uruguay), Jonatan Zander (Chajarí), Marcelo Caravario (Chajarí) y Agustin Daleve (C. del Uruguay).