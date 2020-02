Diego Reynoso volverá a jugar de manera oficial tras dos años

Sebastián Gálligo/Ovación

sgalligo@uno.com.ar

Diego Reynoso hizo la mayor parte de su carrera profesional lejos de su ciudad. Comenzó a jugar al fútbol en la divisiones inferiores de Patronato, luego tuvo un paso por Independiente de Avellaneda y volvió al Rojinegro donde debutó en la Liga Paranaense.

Luego emigró a Colón de Santa Fe donde se terminó de formar. En el Sabalero tuvo dos procesos y en 2003 debutó en Primera División con Edgardo Patón Bauza. En el medio estuvo en Atlético Rafaela. Luego pasó por Atlético Tucumán, Olimpo de Bahía Blanca, Sarmiento de Chacho, Everton y Cobreloa de Chile. Regresó al país para sumarse a la CAI y en lo últimos tres años cerró su carrera en Atlético Paraná.

Su último partido oficial fue en Pergamino ante Dougals Haig en marzo de 2018 por el Torneo Federal A. Ese día “colgó los botines” pensando que nunca iba a volver a jugar de manera oficial. Se sumó a Las Rosas para despuntar el vicio en una Liga Independiente y a los 38 años llegó el llamado de Unión de Crespo.

El defensor nacido el 1º de noviembre de 1981 analizó la propuesta y se subió al desafío de jugar el Paraná Campaña por primera vez. “Me gustó la idea y eso me motivó a volver”, confesó el jugador que ascendió en Tucumán, Bahía y Chile, en diálogo con UNO. El Mariscal se pone a punto en el gimnasio y espera por otra pretemporada con la intención de volver a ser protagonista.

—¿Por qué decidiste volver?

—Uno nunca quiere dejar el fútbol. Si bien estaba jugando en una liga amateur, volver a una Liga oficial fue por las ganas de jugar un año más. Me gustó la idea de Unión para este año y eso me motivó a volver.

—¿Cuál es la idea de Unión?

—Ser protagonista. Hablé con Matías Zapata y con el presidente y la idea es pelear el Paraná Campaña y armar un lindo equipo. Eso me incentivó y ahora estoy entrenando para llegar bien a la pretemporada.

—Vas a debutar en el Paraná Campaña.

—Nunca la jugué porque jugué la Liga de Paraná y después me fui. Ahora me toca llegar a esta Liga y espero que sea una linda experiencia.

—Unión es importante, ¿Eso hace que sea una exigencia y no solo un gusto?

—Por supuesto, es un equipo importante y lo fue cuando estuvo en la Liga Paranaense. Uno va a tener que ponerse bien físicamente para estar a la altura de lo que pretenda el cuerpo técnico.

—A propósito de lo físico, siempre seguiste entrenando ¿Eso te mantiene en ritmo?

—Los años pasan y si bien no estuve entrenando a un alto nivel, me he mantenido jugando el campeonato de Los Altos del Paracao, saliendo a correr y entrenando en el gimnasio Megaforce con Fabricio Torquati, así que esperemos estar bien y llegar bien a la pretemporada.

—¿Pediste la cinta de capitán? —No…, no pedí nada. Seguramente el equipo ya tiene su capitán. Solo quiero jugar y que las cosas salgan bien y no ir por ir.

—¿Vas a jugar de líbero o segundo marcador central?

—Todavía no lo hablamos. Seguro que cuando arranquemos la pretemporada, en el transcurso de ese tiempo, Matías y Walter irán armando el equipo y viendo en qué posición me ven útil.

—¿El deseo es ser campeón?

—Siempre. Uno siempre desea pelear y si se da dando la vuelta, mucho mejor. Pero primero hay que hacer la pretemporada.

—¿Qué te dijo tu familia y tu chico que juega al fútbol y te va a volver a ver?

—Lo tengo a Lautaro en Colón de Santa Fe y ellos están felices porque yo estoy contento. Mi señora también, cuando le comenté que había arreglado se puso muy contenta.

—¿Le dijiste después de arreglar?

—Y sí, ja. Primero le comenté que me habían llamado y me dijo bueno: “veremos qué pasa”. Y después le dije que había arreglado y se puso contenta.