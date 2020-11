Diego Maradona: renombran a Segurola y Habana

seLa esquina del infinito es el sexto álbum de La Renga. Y a partir de ahora es también -y más que nunca- la esquina de Diego. La de Segurola y Habana. Esa en la que vivió durante un largo tiempo. La de la pelea con Toresani. La del improvisado altar levantado en su honor en cuanto se conoció la noticia de su fallecimiento. Esa intersección, la más famosa del barrio porteño de Villa Devoto, acaba de ser rebautizada. Say no more Segurola y Habana: bienvenido sea el cruce de Diego y Maradona.