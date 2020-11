"Diego Maradona me pidió la camiseta en el partido ante Boca"

“Estuve un mes entrenando con él porque después me fui de Boca. Contra Diego jugué un montón de veces, él jugaba para Boca y Argentinos Juniors y yo para otros equipos. Era un extraordinario jugador, no vamos a descubrir nada. Ver las cosas que hacía en las prácticas era algo extraordinario”, recordó el Gringo que fue mediocampista y disputó 505 partidos oficiales.

Además, contó un afectuoso momento que hoy tiene más valor por lo que significó Diego con el paso de los años. “Yo jugaba para Racing y con Diego tenía una afinidad porque estaba Guillermo de por medio. Cuando nosotros fuimos a la cancha de Boca, le digo, ‘cañitos y sombreritos conmigo no, Diego’ y me contestó ‘pero nooo maestro’.

Y así fue. Después que terminó el partido me pidió mi camiseta. No podía creer que me la haya pedido y me preguntó ‘¿querés que te dé la mía?’ y obviamente que la quería aunque yo no era mucho de intercambiarlas. Jamás me imaginé que me iba a pedir mi camiseta”.

Este correntino, que desde 1993 se radicó en Concordia, tuvo su gran paso por Newell’s y ahí entró en el radar de Boca. Guillermo Coppola era su representante, pero decidió en buenos términos dejar de representar a varios jugadores para quedarse solo con Diego.

“En el 79 tenía para ir a River, pero finalmente el pase me convenía más para ir a Boca. Jugué con Lorenzo de técnico. Cuando llegué a Boca, estuve varios años con Guillermo de representante, es una gran persona” Y el correntino agregó: “Él representaba a 129 jugadores, pero cuando llegó Diego habló con todos nosotros y se quedó solo con Diego”, expresó el exjugador argentino.