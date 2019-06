Diego La Joya Jara analizó el ascenso con Central Córdoba

Diego Jara lo hizo de nuevo y dejó su sello a los 36 años. El de Concordia sumó el quinto ascenso en el fútbol argentino. Esta vez fue a Primera División con Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo que eliminó en los penales a Sarmiento de Junín.

La Joya anotó desde los 12 pasos el primer tanto de la serie (fueron 6 goles en la temporada).

Desde Santiago, donde aún se encuentra, Jara habló con Ovación.

—¿Qué te representa el quinto ascenso?

— Es el quinto y algo muy lindo para mi carrera porque esto no se vive todos los días. Es algo distinto y especial por todo lo que se vivió. Increíble la dimensión que esto tomó en Santiago, con la gente. Fue impresionante el recibimiento. Lo viví distinto a otros ascensos.

diego 3.jpeg Una caravana mágica.

— ¿Cómo se vivió en Santiago del Estero?

— Antes de llegar pasamos por todos los pueblos y teníamos que parar porque era increíble la cantidad de gente que nos estaba esperando en la ruta para saludarnos. A veces bajamos dos o tres para que no sea tan largo. Luego fuimos al camión de bomberos y fue interminable la llegada y el acompañamiento. Fue único, impresionante. Todo Santiago estaba con nosotros, apoyando. Estaban todos muy felices. La verdad que me daban ganas de llorar, aguantaba y lo único que hacía era reirme, disfrutar y cantar con ellos. Después llegamos a casa de Gobierno y más tarde a nuestra cancha donde había una multitud.

diego 2.jpeg El mural que se viene en Santiago del Estero.

— ¿Este ascenso es el más importante o hay otros?

— Es algo único lo que he vivido acá porque fue totalmente distinto. Lo viví un poco más que en Patronato porque logré adaptarme en el club que me hizo sentir como uno más, me sentí muy bien. Estoy viviendo algo único en otra ciudad donde conseguimos dos ascensos en dos años que es algo increíble. Siempre lo digo la gente me tenía identificado con Patronato, porque era la realidad. Decían que sólo yo jugaba ahí y gracias a Dios me pude sacar la espina esa y decir que pude rendir en otro club. Estamos haciendo historia y dejando huella acá en Santiago. Esto es importante para mi carrera y lo estoy disfrutando al máximo.

