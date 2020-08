Diego Jara y Juan Lazaneo proyectan el regreso a escena

La hora del entrenamiento estaba pautada a las 14 en el espacio deportivo Florencia Mutio, en la plaza Mujeres Entrerrianas. Como sucede en los clubes que representaron a lo largo de su carrera los protagonistas se acercaron con cierta anticipación a lo programado. Diego Jara fue el primero en arribar. “Vine en bicicleta. Es parte de la rutina”, chapeó La Joya. Detrás se hizo presente Juan Manuel Lazaneo.

A unos metros de distancia de los artilleros se ubicó Sebastián Arabi, el profesor que entrena a los futbolistas. El preparador físico distribuye sobre el césped las tortuguitas, los conos, la escalera, unas pesas y distintos elementos de trabajos que formarán parte de las distintas estaciones que formarán parte del circuito de entrenamiento. Claro que la redonda está. El esférico siempre dice presente.

Jara Lazaneo.jpg La pelota de fútbol presente, esperando por los protagonistas UNO / Juan Manuel Hernández

La Joya y Juanma no tienen una fecha fija para el regreso a los entrenamientos enfocando en el reinicio de la actividad oficial. El concordiense primero espera resolver su futuro luego de haber quedado en libertad de acción en Gimnasia de Concepción del Uruguay el 30 de junio. Lazaneo goza de mayor tranquilidad en ese aspecto dado que mantiene contrato hasta el 30 de junio de 2021 con Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, otro de los animadores del Torneo Federal A. Los goleadores buscan la mejor puesta a punto para el regreso a los escenarios de juego.

“Es incierto lo que sucederá con el futuro de los torneos. Se puso una fecha de inicio para los entrenamientos, pero después lo han postergado y tal vez la pelota no vuelva a rodar hasta el próximo año. Asimismo estamos poniendo las mejores ganas por si los directivos cambian de decisión. Puede pasar que digan arrancan tal fecha” y tenemos que estar preparados”, argumentó Jara, en diálogo con Ovación.

Diego Jara.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

La Joya es uno de los futbolistas que llevan varias semanas de trabajo en el predio ubicado sobre el exhipódromo de la capital entrerriana. “Venimos lunes, miércoles y viernes. También viene con nosotros Facundo Affranchino, pero hoy no pudo porque tenía otros compromisos. Comenzamos siempre a las 14”, señaló el concordiense, quien aseguró que nunca dejó de moverse. “Costó los primeros días cuando trabajamos aislados porque no es lo mismo entrenar en una cancha de fútbol con tus compañeros que estar entrenando solo. Pero sabía que tenía que estar duro de la cabeza y seguir entrenando, porque vivo de esto. El fútbol es mi trabajo”, resaltó.

“Los entrenamientos por Zoom son una modalidad a la que tuvimos que adaptarnos. Costó un poco, pero nos adaptamos. Por lo menos podía ver a los compañeros y joder un rato. Eso es lo que trato de hacer siempre cuando realizamos un entrenamiento duro. Pero no es lo mismo. Entrenar al aire libre ayuda para llevarlo de la mejor manera. Es más lindo porque las cargadas siempre están. Se hace más llevadero”, relató Jara.

Lazaneo se sumó esta semana a trabajar bajo las órdenes de Arabi. “Por cuestiones laborales no estuve tan abocado al entrenamiento. Solo me movía por la mañana en mi casa, pero no tengo demasiado espacio y el piso es duro. Trabajar con Diego, con Facu (Affranchino), el profe (Arabi) y al aire libre se hace más llevadero”, coincidió Juanma.

Juan Lazaneo.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

El itinerario es intenso. Está enfocado en la reintegración de los atletas a una pretemporada. La presencia de la redonda hace que sea más agradable la jornada. “Con el profe hemos trabajado mucho en lo físico. Tratamos de prepararnos por si surge una oferta para meternos en una pretemporada y no sentirla. Hoy nos toca ejercicios de coordinación, trabajos intermitentes, pero también vamos a tocar la pelotita”, se entusiasmó Jara, quien continuó hablando sobre su futuro. “El 30 de junio se venció el contrato en Gimnasia. Me ofrecieron la renovación, quieren armar un equipo competitivo con ganas de ascender. También recibí una propuesta firme de Maipú de Mendoza y hay un par de equipos de B Nacional que me han llamado”, afirmó.

Lazaneo indicó que entrenar con mayor normalidad es una necesidad espiritual. “Le pasa a los deportistas de todos los ámbitos. En nuestro caso somos quienes estamos más complicados estamos porque el fútbol es un deporte grupal. Sobran las ganas por volver. No hay palabras para describir las ilusión que tenemos por calzarnos unos botines para jugar un partido por los puntos porque son sensaciones únicas. Estamos esperando el momento de volver a vestirnos como jugadores”, aseveró.

Juanma confesó que en los últimos meses atravesó distintas etapas: “Apenas arrancó la pandemia seguí enfocado al cien por ciento. Después me desmotivé un poco porque veíamos que las cosas no avanzaban. Pero desde que regresó el fútbol en Europa, y ahora que vuelve la Libertadores veo más cerca nuestro regreso. Estoy un poco ansioso y feliz a la vez por saber que seguiré disfrutando lo que amo”.