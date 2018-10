"Diego es víctima de una enfermedad brutal como la adicción"

Fernando Signirini, el preparador físico de Diego Maradona en gran parte de su carrera como futbolista, opinó sobre los dichos del Diez sobre Messi y su liderazgo en la Selección.

"Sabemos que Diego desde hace muchísimo tiempo es víctima de una enfermedad brutal como es la adicción y a partir de ahí hay que trazar un análisis. No se puede hablar tan libremente y con tanta ferocidad de Diego. ¿Por qué que hubiera sido del fútbol argentino, en los últimos 30 años, si no hubiese estado él?", sostuvo Signirini.

Por otro lado, el preparador físico bancó a Lionel Messi en lo concerniente a las críticas de Diego. "No necesita ser caudillo porque lo ganó absolutamente todo. Él es un caudillo cuando pide la pelota adentro de la cancha y hace lo que hace. Ni siquiera se preocupo nunca por serlo". Y en cuanto a su futuro, destacó: "Messi no tiene que volver a la Selección Argentina y menos a a Newell´s. Por desgracia de todos aquellos que lo admiran, él no puede seguir pagando el altísimo precio de críticas despiadadas, que dicen que es un pecho frío, que no canta el himno, que no siente la camiseta. Como en Argentina nadie le dio nada a Messi, ¿por que no van a reclamar algo? cCeo que el ambiente del fútbol no lo merece a Messi. Ojalá se hubiese nacionalizado español y ya sería campeón del mundo, pero dirían que es vende patria, porque no quiso jugar en la Selección. Mirá que Messi renunció a muchos privilegios. Lo critican los miserables y justamente son eso los que más trascienden porque han transformado a la sociedad".