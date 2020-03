Diego Boviez es el crédito paranaense en la Villa Urquiza-Paraná

Este sábado, con la largada a las 15.30, se realiza una nueva edición de la maratón acuática Villa Urquiza-Paraná que recorre 21 kilómetros. Larga desde la ciudad balnearia y llega a la playa del Club Atlético Estudiantes.

Diego Boviez, nadador del Atlético Echagüe Club, es el crédito local para esta presente versión de la maratón de aguas abiertas. El nadador tiene 33 años, hace 14 que entrena la disciplina, desde el 2008 compite en esta especialidad y el sábado sumará su sexta Villa Urquiza-Paraná.

“Mi objetivo para esta competencia sería terminar los más adelante posible. Se que estará Damián Blaum un nadador que se dedica a esto y que es imposible seguirlo, pero la idea es ver a cuánto más o menos puede llegar de él, a estar lo mas cerca posible de la puna”, comentó el paranaense respecto de sus expectativas para la cita del sábado en el río Paraná.

Diego boviez. Nadador Foto: UNO/Mateo Oviedo

Boviez le pone el moño a la temporada con esta competencia y así lo dejó reflejado: en el invierno entreno mucho fondo y corro las carreras más largas entonces ya tengo una base en esa temporada. Después en septiembre o octubre le apunto a la temporada de aguas abiertas y cierro el ciclo con la Villa Urquiza- Paraná.

Se entrena de lunes a sábado y trabajo con un nutricionista también para que me vaya guiando en las comidas y que no falte energía nunca. Durante la carrera también me va dando unos consejos Este semana se entrena más tranquilo para no cargar tanto”.

Diego contará con el apoyo local por ser de la capital y está claro que eso hace que sea una competencia muy especial. “Es la carrera que más disfruto que es muy lindo ver que me siga mi familia y que puedan ver toda la carrera y eso no pasa en otras. Tengo muchos amigos que me dijeron que se irán remando a la mañana hasta Villa Urquiza para luego acompañarme toda la carrera y otros que me dicen que estarán en la llegada así que será muy lindo”.

“La verdad que año a año voy cumpliendo todos los objetivos que me propongo y este año me fue bien en todas las carreras haciendo podio en la General y eso se debe a la gente que tengo alrededor empezando por mi familia, mi novia que me tiene que bancar con la comida y el descanso antes de las todas carreras. Después tengo la suerte de trabajar con mi hermano y mi papá y ellos son los que me hacen el aguante en faltar algunos días para entrenar. Todas esas cosas sumadas a mi entrenador Fausto Brondo, un gran motivador que todos los días me insiste para no aflojar. Todos ellos son el verdadero motor en todo esto, es lo que me ayuda. Somos un gran equipo”, confió el nadador del AEC al referirse a la gente que le da una gran mano en todo esto, cuestión que no es sencilla.