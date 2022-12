Dibu Martínez: "En Brasil era Brasil y hoy dicen Francia"

Al arquero se lo notó tranquilo y confiado en el trabajo del equipo para afrontar el título este domingo ante Francia y cuando le preguntaron por el favoritismo por los galos fue contundente: "En Brasil los favoritos era Brasil y hoy lo dicen de Francia. Nos gusta que den favorito al otro, nosotros tenemos al mejor". Además no quiso meterse en la polémica por algunas declaraciones sobre el nivel del fútbol sudamericano contra el europeo que hicieron algunos. "Hicieron comentarios, es difícil que opinen porque no conocen Sudamérica. Si no jugás no podés comentar. Ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan", afirmó.