Díaz: "Es lindo jugar con un equipo que te motiva"

Si bien se ha transformado en una costumbre, para Patronato no deja de ser especial enfrentar a River Plate. La categoría del Millonario le da un toque diferente. Por eso se respira otro aire en la semana previa. Y más para algunos jugadores que podrán protagonizar su primer cruce en su carrera con el elenco del barrio porteño de Núñez.

Uno de los que buscará su bautismo ante la Banda será Gabriel Díaz. El defensor tuvo su estreno soñado por la Superliga con la camiseta del Rojinegro el pasado viernes. En su primer contacto con la redonda el marcador central se llenó la garganta de gol al ganar en el juego aéreo para establecer la apertura del marcador ante Lanús.

“La realidad es que estoy muy contento porque lo venía esperando. Estuve un poco ansioso porque me estuve preparando para estar. El hecho de hacer un gol al principio del partido me generó confianza. Estuve seguro, tranquilo. La realidad es que los chicos me hicieron sentir así”, describió Díaz, en declaraciones a Nuestro Buen Momento, por La Red Paraná. Luego agregó: “Jugué gran parte de mi carrera en la B Metropolitana y la B Nacional. Me fui a Chile y regresé para jugar en Ferro. Toda la vida imaginé jugar en Primera División y poder cumplir fue un sueño realizado para mi”.

El zaguero comenzó a palpitar el cotejo que el elenco dirigido por Mario Sciacqua disputará el próximo domingo desde las 17.45 ante River Plate en el estadio Monumental, por la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. “Será especial porque jugar partidos de estas características es más lindo por la trascendencia, por el rival, por todo. No podemos pensar que ellos están en la Copa porque es River, porque tiene un plantel de mucha jerarquía y mucha cantidad de variantes. Tenemos que intentar sumar y sacar este partido adelante”, aspiró.

River buscará ante Patronato volver a celebrar una victoria en su casa después de tres jornadas por Superliga. En los últimos tres compromisos que disputó ante su gente por el certamen local rescató una unidad, producto del empate ante Boca Juniors. Previamente había sido superado por Talleres de Córdoba. En su última presentación fue superado por Vélez Sarsfield. “No deja de ser River”, advirtió Díaz. “Ahí estará el papel que tenemos que realizar para que no se sientan cómodos y nos podamos traer algo desde allá”, añadió.

El exdefensor de Ferro se sinceró y confesó que hubiera preferido enfrentar a la Banda antes que el Millonario dispute el encuentro de ida correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores. “Hubiera sido ideal que enfrente a Boca la semana que viene. Ahora no sabemos que equipo va a poner en cancha porque después tendrán un descanso más prolongado. Pero así son las reglas y es lindo que pongan un equipo que te motiven más todavía”, valorizó.

Desdramatizó. La performance de los árbitros que dirigió los últimos encuentros que disputó Patronato está en la crítica del todo el Pueblo Rojinegro. Una serie de penales ignorados en los partido que el Santo disputó ante Aldosivi de Mar del Plata, Estudiantes de La Plata y Lanús alternó los ánimos. Díaz bajó los decibeles al momento de emitir su opinión al respecto.“Que hubo equivocaciones, las hubo, pero después está en uno pensar los porqué, si fueron errores, si hubo mal intención. Lo charlamos con algunos compañeros. A River no le cobraron penales claro y después le sancionaron otro que no fueron. Cada uno puede sacar su conclusión. Lo que no tenemos que hacer es enfocarnos en esto y pensar que nos van a cobrar mal. Lo que tenemos que hacer es, pase lo que pase, intentar sacar todos los partidos adelante y cumplir los objetivos”, cerró.

¿Tendrá su esperado estreno?

La suspensión de Mathías Abero y la lesión de Lautaro Comas abren la puerta al posible estreno de Martín Aruga en Primera División. El marcador de punta firmó planillas en 11 oportunidades, pero nunca pudo saltar al campo de juego. En la práctica que el plantel de Patronato realizó ayer en el predio La Capillita el DT Mario Sciacqua incluyó a Aruga en la última línea. En ese sector reapareció Matías Escudero, en reemplazo de Federico Mancinelli. Bruno Urribarri jugó por Comas.