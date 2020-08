Día del Niño: ser solidarios es la motivación del Verde

La pandemia por el coronavirus obligó a frenar el comienzo de la temporada en todos los niveles del rugby argentino. Al día de hoy todavía no se sabe qué pasará con los diferentes torneos y muchos menos hay una fecha para el regreso a los entrenamientos. El parate desmotivó a las divisiones menores y por eso los entrenadores tuvieron que buscar alternativas para que los chicos sigan en contacto, al menos a través de las herramientas tecnológicas. Pero en el club Tilcara de Paraná encontraron en la solidaridad una buena forma para que los jugadores se reencuentren y lo hagan dando una mano a quienes más lo necesitan.

De esa forma, la división Menores de 17 años organizó para el sábado 8 una colecta de ropa, frazadas y juguetes en el marco del Día del Niño, que serán donados al merendero Multicolor. Alejandro Arrías, uno de los entrenadores de la categoría, habló con UNO y contó de qué se trata la campaña Ayudanos a ayudar que proponen los juveniles del Verde.

“La idea surgió de parte de uno de los padres de los chicos y la campaña tiene dos ejes. Primero solidarizarnos con la gente que la está pasando mal y tiene menos recursos que uno, que por ahí puede acceder de manera más sencilla a ciertos elementos. Y por el otro lado para juntar a los chicos después de estar mucho tiempo sin contacto y en una acción solidaria, que es algo que distingue al rugby en todo sentido”, afirmó.

El técnico sostuvo que la recolección de artículos ya empezó y también explicó cómo será el mecanismo para seguir con la campaña.

“Cada uno de nosotros empezamos a preguntar y a buscar cosas, y lo estamos llevando al predio de Zapata y Huergo que queda detrás de la UTN. Se van a seguir recolectando el sábado 8 de 10 a 13, donde el que quiera donar algo se puede acercar. Luego vamos a seleccionarlos e higienizarlos y después se los vamos a entregar al merendero Multicolor en la semana para que ellos puedan dárselo a los niños”, señaló.

“Los elementos que se pueden donar son juguetes, vestimenta de todo tipo, abrigos, pelotas y todo lo que uno crea que puede ser útil para los chiquitos, nosotros le vamos a dar un buen fin”, agregó.

Esta movida solidaria fue tomada de buena manera por los chicos de Tilcara, quienes vieron una oportunidad para volver a verse después de mucho tiempo.

“Es determinante tenerlos activos. Es muy difícil hoy y a esta edad, donde tienen muchas herramientas tecnológicas que los pueden distraer y son competencia nuestra. Los chicos se han acostumbrado a estar encerrados y tenemos que seguir vinculándolos al club. En este caso es una acción solidaria que sirve para eso y es lo que nosotros también debemos llevar adelante como club”, afirmó Arrías.

A esta altura del partido, el entrenador del Verde reconoce que es difícil encontrar formas de motivación para los chicos, sobre todo pensando que todavía falta un largo trecho para volver a las canchas.

“Es muy subjetivo el análisis que puedo hacer, porque se han utilizado muchos medios para tenerlos activos. El Zoom, las videollamadas y grupos de Whats-App, muchas herramientas que sirvieron para motivarlos. Muchos reaccionaron de manera positiva y otros no. Ahora, uno mal cree que ese chico que no se involucra en eso está alejado, pero muchas veces pasa que no se mete porque no le gusta, no lo seduce y en algunos casos por impedimentos tecnológicos también, que es algo con lo cual también debimos luchar”, sentenció.

Alejandro Arrías también entiende que cuando se pueda regresar a la actividad los clubes deberán moverse mucho para recuperar a los chicos que se alejarán del deporte.

“Entramos a competir con situaciones que se nos escapan. En otra época vos le decís que hay que entrenar con 0° y están. Cumplen en cada práctica. Ahora ellos vieron que hay otra vida posible y depende de nosotros seducirlos nuevamente para que vuelvan al club cuando se pueda. Vamos a tener que hacer muchas acciones de toda índole para que regresen. Adaptarnos los mayores a las tecnologías nuevas y a los tiempos de ellos. Me parece que el eje de todo ese mecanismo es saber que eligen el deporte como formador y como medio de vida, pero sin obligación. Mi punto de vista es que obligarlos no conduce a ningún lado, si no que tenemos que motivarlos con herramientas y con el ejemplo, a que ellos sientan y disfruten de este deporte”, finalizó.

Extrañando

Los jugadores Juan Arnau, Lautaro Cipriani, Agustín Barbero y Francisco Noro acompañaron a Arrías hasta la Redacción de UNO. Lautaro fue la voz cantante y explicó cómo viven este momento: “Igual que todos mis compañeros, aburrido. Cada sábado que llega nos da el triple de ganas de salir a la cancha, de verte con tus amigos, de vivir el vestuario antes y después del partido. De disfrutar del tercer tiempo, se extraña mucho eso. Al principio estuvimos muy atentos a todas las tareas y prácticas que nos daba el cuerpo técnico, pero ahora se perdió muchísimo la motivación. Esta movida solidaria nos sirve para volver a vernos y ayudar en lo que podamos”.

Una breve historia

El merendero Multicolor, entidad que recibirá los elementos que juntarán los chicos de Tilcara, está ubicado en el barrio Los Berros de la ciudad de Paraná. El 1° de julio cumplieron cuatro años de vida y en la actualidad asisten a unas 50 familias y a alrededor de 80 chicos. Uno de sus objetivos es poder agrandar sus instalaciones y por eso el día que festejaron un nuevo aniversario lanzaron la campaña Ladrillo Multicolor.