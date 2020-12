Di María recomendó a Papu Gómez para el PSG

Fideo habría hablado directamente con dirigentes de la institución parisina para ver las chances de sumar al Papu en enero aunque la información no fue confirmada por los protagonistas.

Vale recordar que el capitán del Atalanta está en conflicto con el entrenador Gian Piero Gasperini y recientemente escribió una dura carta a sus fans: "Queridos hinchas, les escribo porque no tengo ningún otro modo de defenderme y de hablar con ustedes. Solo quiero decirles que cuando me vaya se sabrá la verdad de todo. Ustedes me conocen y saben la persona que soy. Los quiero bien. Su capitán." ¿Tendrá futuro en la Ligue 1?