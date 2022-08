Desde Paraná hacia los Estados Unidos para jugar y estudiar

La Universidad Estatal de Jacksonville fue fundada en el año 1883 y está situada en Jacksonville, Alabama, al sur de Los Estados Unidos Se trata de una institución pública que ofrece varios programas de maestría y licenciaturas. Está conformada por el Colegio de Artes y Ciencias, Colegio de Comercio y Administración de Empresas, Colegio de Enfermería y Ciencias de la Salud, y Colegio de Estudios Profesionales y Educación. En Alabama, formarán parte de los Jacksonville State Gamecocks, el equipo deportivo que pertenece a la universidad y que participa de diferentes competencias universitarias organizadas oficialmente, donde también están presentes otros deportes como el básquet, vóley, atletismo, entre otros. Cabe destacar que el Club Atlético Estudiantes es un semillero del golf paranaense, que a través del compromiso y preparación para cada competencia ha logrado a través de los años tener representantes en todas las categorías. Y en este caso, es un gran logro que dos de sus jóvenes promesas ahora tengan la posibilidad de competir a nivel internacional.

La golfista Anna Herrlein tiene 18 años y empezó a jugar al golf a los diez junto a su padre y su hermano para compartir tiempo juntos en familia. Pero luego comenzó a entrenar y prepararse técnicamente, mejorando año a año hasta empezar a competir a nivel provincial y llegó a ser la número uno, aunque había pocas chicas de su edad participando. Por eso, después fue viajando a otros lugares donde sí había más competencia y siempre se ubicaba en los primeros lugares. Luego en nivel aficionada, es decir cuando se compite contra personas de todas las edades también se destacó, llegando a estar número tres en el ránking argentino en el 2020 y actualmente número dos.

Anna Herrlein golfista.jpg

También participó de torneos en varios países representando a la Argentina. Luego de la pandemia comenzó a mandar currículum a las universidades, rindió un examen y se sacó una muy buena nota, por lo que a fines de 2021 una universidad de Alabama quería incorporarla en ese momento. Pero por una cuestión de trámites ella decidió que viajará en el mes de agosto. La beca incluye alojamiento, comida, uso de la biblioteca, entrenamientos, ropa deportiva, etc. Éste tipo de becas se otorga a chicos con buen rendimiento académico y deportivo.

“Estoy muy contenta de haber concretado esto que desde chica me lo planteé, ahora que ya está todo muy cerca no sé bien cómo me siento, estoy entre la alegría, la incertidumbre y el querer disfrutar lo que me queda acá”, dijo a Ovación Anna, quien emprenderá su viaje el 8 de agosto próximo.

Por su parte, Bautista Vivas juega al golf desde los 4 años ya que gran parte de su familia también lo practica. Participó en torneos de diferentes categorías con chicos de su edad, hasta que en los últimos años empezó a competir con deportistas más grandes, teniendo la posibilidad de recorrer el país. “Estoy muy contento con la oportunidad de poder seguir practicando este deporte mientras realizo mis estudios universitarios, los cual es algo que se me hubiera dificultado si no decidía estudiar en los Estados Unidos. Tomé la decisión de estudiar allá hace unos años, e hice todo para que sea posible, tanto deportiva como académicamente”, afirmó el joven. Además, le comentó a Ovación que sus objetivos para los siguientes años son representar a la universidad de la mejor manera posible y a la vez mantener buenas calificaciones en sus estudios.

Producción periodística: Daiana Chamorro.