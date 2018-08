Desde Estados Unidos, Fernando Cavenaghi palpitó la fiesta de la Filial de River Plate Paraná

El ídolo del Millonario se encuentra en Estados Unidos realizando una serie de actividades y se hizo un tiempo par charlar con Diario UNO de Entre Ríos sobre su arribo a la ciudad. "Estamos contentos; desde hace un tiempo estábamos hablando de la posibilidad de ir a Paraná. Tengo amigos allá y no hace mucho estuve mirando partidos allá de Patronato", dijo.





"Con River me tocó jugar en Santa Fe ante Patrón. Pero conozco estuve mirando en la cancha Patronato con River. Mi amigo es Bruno Urribarri (ambos jugaron en River)", comentó.





En cuanto al cariño de los simpatizantes aseveró: "Siempre son lindos los recuentros con la gente de River. Para un ex-jugador no hay más lindo que el cariño de los hinchas. Ahora estoy en Estados Unidos para asistir a unos eventos con la Filial de Washington y me acerqué a saludar. Siempre estamos en contacto con toda la gente".





"Estoy muy contento con la Filial de River en Paraná que me tuvieron en cuenta para estar con ellos. Sin lugar a dudas va a salir todo bien; no tengo ninguna duda. Vuelvo de Estados Unidos llego a mi mi casa, me acomodo y voy para Paraná. El sábado 18 tempranito estaré allá realizando algunas actividades programadas y luego la cena con la gente".

Fernando Cavenaghi estará presente en la ciudad de Paraná realizando una cena con los hinchas de River de la región. Será el sábado 18 en la Sala Mayo; todo es organizado por la Filial de River en la capital entrerriana.