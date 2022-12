Desde el barro Lisandro Mitre llegó al profesionalismo

Su recorrido continuó en elencos de la cuarta categoría. Defendió los arcos de Dock Sud y Deportivo Laferrere. Con estos equipos adquirió experiencia al competir ante elencos de Primera División en el marco de la Copa Argentina.

Lisandro Mitre.jpg Jugando para Laferrere Lisandro Mitre fue verdugo de Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina. Prensa Copa Argentina

Licha continuó en ascenso. Se trasladó al noreste del país para integrarse a Sarmiento de Resistencia, elenco que forma parte del Torneo Federal A. Una buena performance en este nivel fue suficiente para ingresar en el profesionalismo. A inicios de diciembre Mitre fue confirmado como la primera incorporación de All Boys, equipo que enfrentará a Patronato en la Primera Nacional. De esta manera el paranaense ingresó en el ámbito profesional del fútbol argentino.

“Me tocó hacer el camino más largo. Comencé en la D con la ilusión de llegar a Primera División. Fui paso a paso cumpliendo objetivos, subiendo categorías. Tuve una buena temporada en 2022 y por suerte ahora me llamó All Boys, que es uno de los clubes más grandes de la Primera Nacional. Estoy contento y con ganas de asumir el desafío”, remarcó Licha en diálogo con Ovación.

“Venía esperando esta oportunidad. Anteriormente recibí llamados de otros clubes de la categoría, pero All Boys fue la entidad más grande que me realizó una propuesta. Me puse muy contento porque uno aspira a llegar en equipos que aspiran pelear torneos y ser protagonistas”, añadió el arquero.

Haber desarrollado su carrera en el ascenso le permitió potenciar sus cualidades. “No soy el mismo arquero que cuando arranqué”, aseveró Lisandro, quien desde que llegó a Buenos Aires se acostumbró a formar parte del 11 inicial. “Me mantuve casi siempre atajando, que fue mi intención. Cuando estuve en la C me llamaron clubes del Nacional, pero pospuse el llamado porque quería seguir jugando y continuar en vidriera. Hubo momentos que sentía que estaba para más, pero llevé la carrera priorizando jugar. En la última temporada me tocó ir a Sarmiento de Resistencia, que era todo nuevo y no sabía qué iba a pasar. Arriesgué, tuve un buen año. Ahora recibí este llamado para competir en el Nacional”, relató.

Lisandro Mitre Sarmiento.jpg En 2022 Lisandro Mitre atajó para Sarmiento de Resistencia. Juan Manuel Hernández / UNO

Rechazar las ofertas de equipos que competían en nivel superior le permitió continuar en acción. Lisandro tomó esa postura porque imaginó que las oportunidades de subir de nivel se iban a presentar en el futuro. Aunque hubo momentos en los que el temor se hizo presente.

“Estaba muy convencido de la decisión de seguir jugando. También creí en mi rendimiento y que en algún momento la oportunidad iba a llegar. Cuando elegí quedarme en los clubes donde estuve atajando y no se modificaba el escenario me replanteé por qué no me fui a pelear un puesto en otra categoría. El jugador vive de decisiones y hay que tratar de tomar la mejor decisión siempre. Después se dio la posibilidad de jugar un Federal A, donde tuve un buen año. Ahora llego al Nacional en una buena posición. Esta oportunidad que se presentó hace que no me arrepienta de aquella decisión inicial”, destacó.

En All Boys no sólo tendrá su bautismo en el profesionalismo. Mitre recibió el mensaje que la intención del equipo será dar el salto a la elite. “Me llamó el entrenador de arqueros, después el técnico y finalmente el presidente. Me dijeron que querían armar un equipo competitivo para ascender, que el club es vidriera y que si tenía una buena temporada podía recibir ofertas de otros clubes de Primera o del exterior. Todo esto me convenció”, confesó Licha, quien ya proyectó el desafío oficial que asumirá en la temporada 2023.

“Cuando llego a un equipo me planteo ser la valla menos vencida. Es una manera de ayudar al equipo. Además estoy con muchas ganas de mostrarme en la B Nacional ”, cerró, ilusionado.

Titular en el primer ensayo

All Boys disputó el viernes el primer amistoso de pretemporada con vistas a la próxima edición del campeonato de la Primera Nacional. En el estadio Islas Malvinas ubicado en el barrio porteño de Floresta el Albo derrotó 2 a 1 a Tigre, equipo que compite en la Liga Profesional. El entrenador Pablo Frontini incluyó a Lisandro Mitre dentro de la alineación inicial del elenco que en 2023 buscará el salto a la elite del fútbol argentino.