Descartan a Maradona para dirigir la selección de Venezuela

Diego Armando Maradona no figura en los planes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para dirigir a la selección de ese país. "Estamos estudiando a varios nombres para dirigir a la Vinotinto, hay muchos nombres. Hay una comisión de selecciones pero entre los nombres no aparece Maradona porque no es lo que se busca, no es una opción", dijo el vicepresidente de la FVF, Jesús Berardinelli, al programa Cielo Sports, de radio La Cielo de La Plata.

Entre los nombres que se nombran para reemplazar al renunciante Rafael Dudamel, Berardinelli señaló que "se está encargando una comisión de selecciones y es solo para dirigir la mayor", y apuntó que "entre los candidatos extranjeros hay varios argentinos, entre los que se encuentran Gustavo Alfaro y Jorge Burruchaga".