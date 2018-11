Derrota de Los Pumas en Dublín

Los jugadores albicelestes defendieron con el corazón, a tal punto que varios estuvieron al borde de los 20 tackles. Y fueron eficaces en ataque. Pero, volvieron a ser superados claramente en el scrum y además cometieron demasiadas infracciones que les impidieron vencer por primera vez a los verdes en condición de visitante.

El periplo del representativo nacional que orienta Mario Ledesma continuará el sábado venidero, en Lille, donde el representativo nacional chocará con Francia, uno de los rivales de la fase clasificatoria de la Copa del Mundo que se desarrollará el año próximo en Japón.

Durante los primeros 40 minutos, Los Pumas dejaron dos imágenes distintas. Por un lado, la de un equipo eficaz, que capitalizó casi todas las oportunidades que tuvo y que además defendió bien y recuperó pelotas, con muy buen line, formación en la que resaltó Guido Petti.

Por el otro, volvió a padecer en el scrum, un problema que se viene repitiendo en cada presentación del equipo argentino. Y esa falencia lo llevó a sufrir dos tries en ese primer segmento.

El primero lo concretó Kieran Marmion, el medio scrum irlandés, que aprovechó un fijo que se había desarmado para tomar la pelota y lanzarse al ingoal para poner 5-3 al frente a su escuadra después del penal con el que Nicolás Sánchez había abierto la cuenta.

El segundo llegó gracias a la potencia de Bundee Aki, que capitalizó una jugada de algunas fases cuando el local ya jugaba con ventaja de penal tras otro scrum demoledor en las cinco yardas argentinas.

En medio de esas conquistas, Los Pumas hilvanaron su mejor jugada, iniciada por Matías Orlando y culminada en la bandera derecha por Bautista Delguy.

Y estuvieron cerca de llevarse la etapa con dos penales de Sánchez. Pero, en el cierre Jonathan Sexton metió otro desde lejos y dejó el parcial 15-14 para su equipo.

A los 3 minutos de la parte complementaria, Los Pumas lograron pasar al frente con un nuevo penal de Sánchez. Pero, pasados los 10 perdieron el control de la pelota y se limitaron, prácticamente, a defender.

De a poco, el desgaste se fue sintiendo y pese a tacklear sin descanso, los jugadores argentinos comenzaron a ceder ante un adversario que mostró un notable control de pelota.

Y de tanto ir, los irlandeses forzaron más infracciones (pasaron al frente con un penal de Sexton) y llegaron al try por tercera vez en jugada que arrancó con un line propio perdido en cinco yardas, que continuó con un 'fijo' para el rival y terminó con el pack adversario dominando y el medio scrum suplente, Luke McGrath, vulnerando el ingoal albiceleste.

De ahí hasta los 5 minutos finales, cuando Sexton liquidó el pleito con un nuevo penal, todo fue de l números 2 del ranking mundial, que se llevó una merecida victoria.

Los Pumas cumplieron en varios aspectos del juego, pero fallaron en otros claves que les impidieron disponer por más tiempo de la pelota. Y sin la ovalada en las manos se hace imposible ganar.

La síntesis del encuentro es esta:

Irlanda: Jordan Larmour, Keith Earls, Will Addison, Bundee Aki y Jacob Stockdale; Jonathan Sexton y Kieran Marmion; CJ Stander, Sean O'Brien y Peter O'Mahony; James Ryan y Iain Henderson; Tadhg Furlong, Rory Best (capitán) y Cian Healy. Entrenador: Joe Schmidt.

Ingresaron: Sean Cronin, Jack McGrath, Andrew Porter, Devin Toner, Dan Leavy, Luke McGrath, Joey Carbery y Andrew Conway.

Los Pumas: Santiago García Botta, Agustín Creevy y Santiago Medrano, Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera (debuta como ocapitán), Guido Petti y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss, Lucio Sordoni, Rodrigo Bruni, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Joaquín Díaz Bonilla y Matías Moroni.

Tantos: en el primer tiempo, 3m penal de Sánchez (A); 8m try de Marmion (I); 11m penal de Sánchez (A); 17m try de Delguy (A); 25m try de Aki convertido por Sexton (I); 34m penal de Sánchez (A); 39m penal de Sexton I). Segundo tiempo: 3m penal de Sánchez (A); 17m penal de Sexton (I); 25m try de L. McGrath convertido por Sexton (I); 35m penal de Sexton (I).

Arbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Aviva Stadium (Dublin).