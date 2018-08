Deporte y solidaridad, dos acciones que se llevan a la perfección

Fueron muchas las figuras del ambiente que se unieron para realizar el evento. Entre otros, estuvieron presentes los jugadores Sebastián Uranga, Alejandro Zilli, Lucas Goldenberg, Daniel Hure, Memo Rodríguez, Diego García, Franco Barroso, Pablo Jaworski, Eugenio Zustovich, Ayan Carvalho Núñez, Andy Horts, Malvina Dagostino, Sofi Chelini como así también entrenadores y profesores.





También se sumaron Mariano Werner (Automovilismo), Victoria Michel (Vóley) y Betsabé Páez (Atletismo), Martín Macor y Facundo Galantti (Canal 9 Litoral).





"Feliz por ver como la gente, los chicos y ustedes están respondiendo de la mejor manera. Yo hice el primer empujón, pero después todos se engancharon y contestaron. Es motivante para hacerlo hoy y ojalá lo podamos mantener en el tiempo", confesó Uranga, uno de los principales organizadores del evento. "Todo surgió en diálogo que tuve con Evangelina Ramallo (Canal 9 Litoral) y surgió el sentimiento de poder ayudar a otros. Le conté la idea que yo tenía que era un partido con un pequeño evento. Nosotros tenemos algo de llegada y lo tenemos que aprovechar. Se armó una movida y ojalá que esto sea una semilla para que sea haga más grande y podamos convocar a más gente para poder ayudar".





Diego García, jugador de Peñarol de Mar de Plata, confió: "Estoy contento de estar acá. No dudé cuando me contacté con Seba Uranga. Fue fin de semana largo, estaba en Santa Fe y no me costó venir. Son eventos lindos para compartir. Nos gusta el básquet y le damos para delante".





Daniel Hure también fue uno de los protagonista. El Cabrito dijo: "Esta buena iniciativa se armó en 10 días. Empezamos a hablar y ninguno dijo que no. Está bueno venir a ayudar, divertirte yb pasar un momento lindo".





"Está bueno y en un día lindo como es el del Día del Niño. Estamos muy contentos de estar acá. El día ayudó. Me encontré con ex compañeros y con compañeros actuales como los chicos de Olimpia. Gente del básquet que nos conocemos de toda la vida. Está bueno venir y compartir", dijo Memo Rodríguez, jugador del CAO.





El anfitrión, Juan Pablo Jaworski, hombre del CAE, contó: Es una linda oportunidad para jugar, divertirnos un poco y de paso ayudar que es lo importante y primordial del evento. Es una gran iniciativa y estamos con varios amigos y gente conocida. Está bueno y que la gente siga apoyando porque es una gran iniciativa que tuvieron los organizadores"





Finalmente Alejandro Zilli agregó: "El ambiente del básquet en Paraná y en la provincia siempre dio una mano cuando se lo necesitó así que estamos acá nuevamente. Me encanta la propuesta y siempre que podemos estamos presentes".