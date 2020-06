Del Potro quiere volver para cumplir un sueño en el tenis

En una entretenida charla con ESPN, Juan Martín del Potro reconoció cuál es el motivo que lo mantiene con las ganas de volver a jugar pese a sufrir constantemente de las lesiones. El tenista argentino, ex número tres del mundo, comentó que "mis padres nunca me han visto jugar en vivo un Grand Slam, me han visto jugar Copa Davis acá en Argentina".

"Por ahí me preguntan si voy a volver y esto, es justamente algo que no me deja tan tranquilo para no bajar los brazos y decir que tengo que volver a jugar. Tengo que ir con mi papá y mamá, y decirle a Roger (Federer) que salude a mis viejos", reconoció.

Una de las satisfacciones que más le da dado el tenis a la Torre de Tandil pasa por su triunfo en la Copa Davis del 2016, donde fue el gran artífice del triunfo argentino ante su similar de Croacia. "Cuando regresé del triunfo en la Davis mi abuelo me dijo que estaba feliz y se podía ir tranquilo", confesó.

"Para mi abuelo fue lo mejor del mundo, a los pocos meses falleció y me pude sentir realizado al devolverle tanto amor tras ver a su nieto conseguir lo que siempre soñó. Fue uno de mis mejores logros", apuntó Junto Martín.

Su primer éxito en la ATP

De paso, Del Potro recordó su primer éxito en el circuito de la ATP y el cómo lo celebró a la distancia. Fue en el torneo de Stuttgart del 2008. "Tenía 18 años cuando gané mi primer torneo ATP", confesó.

"Estaba como loco y mi festejo fue por messenger con mis amigos hasta las 3 o 4 de la mañana. Mi entrenador me vio online y me dijo vete a dormir que mañana empezamos otro toneo y también lo tienes que ganar", mencionó el actual número 131 del mundo", aseguró con nostalgia.