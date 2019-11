Del Potro no jugará el partido de exhibición con Federer

El tandilense Juan Martín Del Potro anunció hoy que no jugará la exhibición programada con el suizo Roger Federer para el miércoles 20 de noviembre en Villa Soldati, debido a que aún no se recuperó de la lesión que padece en su rodilla, y adelantó que su reemplazante será el alemán Alexander Zverev.

“Les quería contar que lamentablemente no voy a jugar el partido con Federer. A pesar de haber estado entrenando fuerte durante estos últimos días, me di cuenta que la rodilla no está a nivel para jugar ante el mejor de la historia”, confesó el tandilense, de 31 años, en un video que subió a las redes sociales para explicar un nuevo sinsabor en su carrera, signada por las lesiones.

Del Potro, actualmente relegado al puesto 122 del ranking mundial de la ATP luego de haber sido tres del planeta hace apenas un año, no compite desde el 19 de junio pasado, cuando se resintió de la fisura en la rótula derecha que se le había originado en octubre de 2018 en el Masters 1000 de Shanghai, en este caso mientras disputaba el abierto de Queen's, en Londres.