Del Potro comenzó a paso firme y recibió visitas

Juan Martín del Potro comenzó a paso firme su camino en el ATP 500 de Beijing, en el que debutó con un sólido triunfo por 7-5 y 6-3 ante el español Albert Ramos-Viñolas. Así, no solo tuvo un buen inicio en China, sino que se acercó a la clasificación al ATP World Tour Finals de Londres.En su primer partido desde la final del US Open del 9 de septiembre, al tandilense, número 3 del mundo, le bastaron 90 minutos para ratificar su favoritismo. Si bien tuvo algunos problemas para cerrar el primer set luego de estar 5-3 arriba, Delpo superó la reacción de Ramos-Viñolas (50°) y, tras liquidar el primer parcial, en el segundo no dejó dudas.Con 10 aces y un 86% de puntos ganados con su primer saque, Del Potro se encaminó a la segunda ronda con solidez. Su próximo rival será el ruso Karen Khacharov (24°), quien en primera ronda se deshizo del estadounidense Sam Querrey (54°) por un doble 6-4.