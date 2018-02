Dejó La Pampa para cumplir un sueño: Estar en la mejor liga de Sóftbol del país

Por Antonella Toso Gemelli





El jugador de sóftbol, Huemul Mata, es uno de los tantos jóvenes que dejó su lugar de nacimiento para venirse a vivir a Paraná a practicar el deporte que le apasiona con los mejores jugadores y en la mejor liga de Argentina. "Quiero agradecer al ENARD y al gobierno de La Pampa que son los que me bancan económicamente para que yo pueda estar viviendo en Paraná", expresó.





Nacido en Santa Rosa, La Pampa hace 23 años, Memu juega al sóftbol desde los cinco. "Arranqué a jugar al Sóftbol desde chico en el club Los Bravos que se disolvió rápido y por eso pasé a la escuelita del Club Mayú", comentó a UNO el jugador.









WhatsApp Image 2018-02-15 at 18.44.53.jpeg Foto UNO Diego Arias









A los 17 años vino a vivir solo a Paraná. Huemul contó por qué tomó esa decisión y cómo fue la adaptación a un nuevo lugar. "En marzo de 2012 me vine a vivir a Paraná, fue para el Mundial Juvenil de ese año. Vine a la casa de un compañero, Juan Carlos Gandoy. Necesitaba estar en Paraná porque estaba toda la base de la Selección en la ciudad, los técnicos, la mayoría de los jugadores y de paso para estar más tiempo con mis compañeros. Además, la liga que hay acá tiene muy buen nivel". "No vine antes porque no me dejaban mis papás, era muy chico y yo venia solo. Tengo toda mi familia en Santa Rosa pero me adapte rápido a Paraná porque siempre me gustó. Me ayudó que tengo muchos amigos y mi novia, soy como un paranaense más", explicó.





"El nivel de Paraná, es el mejor de Argentina, en jugadores y equipos. Es la liga más fuerte del país y eso es lo que buscaba. Quería jugar con los mejores y por eso decidí venirme a vivir a Paraná, lo sabía desde chico", opinó sobre la Capital Nacional del Sóftbol, y agregó: "Cada vez que visitaba la ciudad por los torneos, veía el nivel y la competencia que había acá, por eso quise venirme a vivir. Creo que era recién nacido y mi familia ya me traía. Somos todos muy softboleros entonces siempre visitábamos la ciudad por algún torneo, de la categoría que sea", contó el jugador del Club Atlético Estudiantes.





Al ser consultado sobre el nivel de juego que había en La Pampa, Mata comentó que "hubo una mala administración por parte de la Federación y muchos años no fue buena la competencia", lo cual también lo impulsó a cambiar de aire para "tener mejor competencia mantenerme en la Selección".









WhatsApp Image 2018-02-15 at 18.45.03.jpeg Foto UNO Diego Arias









SELECCIÓN ARGENTINA

Huemul participa con la camiseta celeste y blanca desde 2010, primero en el preseleccionado y luego en la Juvenil hasta llegar a la categoría Mayor. "La primera vez que estuve en la Selección Argentina fue en el Mundial Juvenil 2012. Anteriormente había estado en todo el proceso de la Preselección desde 2010. Y en 2014 llegue a la Mayor."





Como todo deportista, ha tenido momentos buenos y malos en su disciplina. "Lo más difícil que me tocó pasar en el deporte fue superar el entrenamiento que hicimos con la Selección para salir campeones en 2012, creo que fue un sacrificio enorme de todos, mis compañeros, cuerpo técnico. Esos dos años y medio, casi tres fueron muy duros y difícil. Pero también fue lindo que el último tiro de la final contra Japón, que me tocó tirar a mi y ganamos. Fue el momentos más grandioso que me ha tocado, eso nunca me lo puedo sacar de la cabeza", contó.





NACIONAL DE CLUBES 2018

El jugador de CAE opinó sobre el torneo argentino que se disputó en Paraná hace unos días y que tuvo a Don Bosco como campeón. "El nivel del Argentino fue bastante bueno, se podía dar para cualquiera, los partidos fueron muy peleados, hubo muchos equipos grandes que no les fue muy bien y a los que no se tenían en vista, les fue bien. Obviamente Don Bosco y Patronato eran superiores pero se les podía ganar también".









Por otra parte, Memu habló de sus objetivos y sus sueños a cumplir. "Mi objetivo personal es llegar a lo más alto en lo que es pitcheo y bateo, poder ganar torneos importantes. A nivel selección, la meta que tenemos es ganar las dos competencias importantes que tenemos que son los Juegos Panamericanos en Lima, Perú y el Mundial de Mayores en República Checa, ambos en 2019. Y, en cuanto al club, el ISC de la Liga de Estados Unidos-Canadá. Eso es con lo que uno sueña desde chico".





"Siempre tuve referentes en el deporte, desde chico y lo sigo teniendo, sin dudas es mi hermano mayor, Lucas. Para mi siempre va a ser el mejor pitcher que tuvo la Selección", concluyó el pampeano.