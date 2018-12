Dejó de jugar y ahora se dedica a entrenar

Embed









Una vez que tenga el título en mano se mudará a Miami para trabajar de lo suyo, pero además continuará con el tenis en la Academia de Guillermo Cañas, un ex reconocido tenista argentino que supo ser parte de la Legión. "Yo estudiaba en la UNL y me llega una propuesta de una Universidad de Estados Unidos donde había dos amigas en Florida.





Me preguntaron si quería jugar porque estaban buscando sudamericanos, argentinos más que nada para el equipo. No lo pensé mucho y me fui porque todavía tenía ganas de seguir jugando. Al principio fue la experiencia de ir allá y ahora es la mejor decisión que tomé, en mi vida", le contó si titubear a Ovación de paso por la capital entrerriana.









La entrerriana abandonó hace muy poco la actividad tenística en cancha para pasar a orientar el equipo de la Universidad. Pero antes de hacerlo dejó su huella bien marcada. "En mayo jugué las finales de nacionales con el equipo y llegamos a la final. Eso fue lo último como jugadora. Perdimos, pero quedamos número 2 del país y fue la primera vez que mi Universidad llegó tan lejos así que súper contenta terminar de esa forma. Ahora estoy de entrenadora del equipo así que sigo ahí metida, pero más tranquila".









