Dejó el rugby para ser un crossfiter

Emiliano Peletti Tilcara.jpg Peletti jugando el TRL de Rugby para Tilcara

De inmediato se metió en la parte física donde sí hubo cambios notables. “Físicamente cambié mucho. Yo bajé 20 kilos casi. Pesaba 115 y hoy estoy en los 90 kilos. Después lo que es fuerza es más o menos lo mismo. Me tonifiqué y agarré muchísima elonganción. Cuando yo recién arranqué me dolía todo, los tendones, las rodillas y los codos, todo. Hoy por hoy vamos cada vez mejor y ya no se siente”.

A Peletti se lo ve motivadísimo en esta nueva disciplina donde aspira a seguir creciendo. “La verdad que me encanta y los disfruto. Entrenamos todos los días dos horas de lunes a sábado y yo ahora empecé a meter por la mañana entrenamientos de oly que son los levantamientos. Lo hice para mejorar. Está bueno y las competencias están bárbaras”.

El exrugbier llegó al crossfit y no se conformó con solo entrenar. Pulió detalles y rápidamente comenzó a meterse en las distintas competencias que se hacen en la zona. “En materia de competencias llevo unas seis o siete. Trato de ir a las que más puedo. Lamentablemente este año se nos complicó con el tema de la pandemia porque teníamos ganas con el grupo de pegar unas competencias un poco más copadas como ir a Rosario, Córdoba o Buenos Aires, pero no se nos dió por la pandemia. En los proyectos están ese tipo de competencias”, narró.

Emiliano Peletti Crossfit.jpg

Luego agregó: “Las competencias están alucinantes. Es cansador porque tenés que estar todo el día. Son tres o cuatro estaciones en el transcurso del día. Arrancás a la mañana y terminás cerca de la noche. La última que fuimos a Santa Fe era de dos días de competencia. Había mucha gente y toda la onda. La verdad que la pasamos bárbaro en ese evento y fue ahí donde nos despedimos hasta el año que viene si Dios quiere”.

Respecto del crossfit en Paraná, el Negro no dudó en afirmar que la actividad está en pleno crecimiento, tanto para los hombres como para las mujeres. “Creo que va bien de a poco, pero cada vez se suma más gente. Hoy por hoy todo el mundo te pregunta que hacés y cuando vos le decís crossfit te dicen que bueno, yo quiero ir. Los box están sumando cada vez más gente y se han abierto otros nuevos. Creo que en Paraná deben haber como cinco o seis box. Antes había uno o dos nomás. Lo bueno de esto es que es un deporte mixto, es una comunidad donde todos nos ayudamos entre todos entonces eso genera confianza y te genera ganas de venir”.

Finalmente Emiliano habló de sus propias metas: “Mi idea es crecer. Hoy por hoy estoy trabajando con un chico de Buenos Aires que me hace la planificación y le vamos apuntando a eso, a tratar de elevar la vara y llegar lo más lejos que se pueda, lo mejor posible”.

¿QUE ES EL CROSSFIT?.

Es una marca registrada en la Unión Europea, propiedad de CrossFit Inc., que designa un método de entrenamiento basado en ejercicios constantemente variados, con movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad. Es el entrenamiento por excelencia de cuerpos militares, policiales y bomberos.