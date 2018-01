Dejaron en alto el nombre del Náutico en la regata más larga del mundo

Los representantes del Club Náutico Paraná Julia Marchetti y Eduardo Alcain finalizaron sextos en K2 Mixto en lo que fue la XLII Edición de la regata más larga del mundo en su especialidad maratón, la internacional competencia de Río Negro.





La tradicional prueba presentó el récord de 128 embarcaciones y unos 213 palistas pertenecientes a Argentina, España, Sudáfrica, Eslovenia, Chile y Venezuela, con siete etapas y un día de descanso.





nautico1.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





Los entrerrianos, los más jóvenes en competencia, estuvieron a la altura de las circunstancias y finalizaron sextos en la clasificación final. "Fue una experiencia muy buena y tuve la suerte de haber podido ir", confesó sin dudar Alcain quien ya se encuentra en Paraná a diferencia de su compañera Marchetti quien se quedó entrenando en Viedma.





Antes de viajar surgieron algunos contratiempos porque Alcain tenía su compañera, pero a último momento debió cambiarla. "Hubo cambios de último momento. Fui junto a Julia Marchetti. Faltaban dos semanas para ir y ella me preguntó si quería ir y yo le dije que sí. Ahí empezamos a entrenar juntos. Fue poco tiempo de entrenamiento. En las primeras etapas no sabíamos como eran los ritmos de cada uno hasta la cuarta que ya empezamos a conocer el bote y pudimos conseguir un tercer puesto".





La Regata de Río Negro es el sueño de todo palista. No hay un deportista que haga canotaje que no la desee correr. Con 16 años Eduardo lo pudo hacer. "Siempre la quise correr. Cuando llegaban todos al club de la regata y contaban como era la verdad yo me decía algún día quiero estar ahí.





nautico.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo







Las etapa de la más larga del mundo son siete y el paranaense las desarmó una a una. "En la primera etapa no entendía nada la verdad. Había 120 botes en el agua y yo estoy acostumbrado como mucho a 30. Miraba y no sabía dónde meterme. Mi compañera me pedía tranquilidad. Estaba anonadado. En la primera etapa era ver cómo se manejaba. En la segunda no fue la mejor y fue la más larga de todas, más de tres horas. Después en la tercera etapa fuimos mal porque yo no me sentía bien en el bote. Estaba incómodo y me dolía sentarme. Quedamos anteúltimos", analizó y prosiguió: "Después vino el día de descanso y me sentí mejor. En la cuarta ya pudimos llegar con los primeros de nuestra categoría. Nos sacaron 20 segundos los primeros. No fue muy bien. En la quinta no fue mejor ya que hicimos un tercer puesto y le sacamos una buena ventaja a los que teníamos cerca. En la sexta nos fue bien aunque padecimos el viento. Nosotros somos livianos y el viento nos tiraba para atrás. Después en la séptima cumplimos y finalizamos con un sexto puesto en K2 Mixto".





"Yo terminé satisfecho. Ahora a descansar y después me voy a preparar para un Entrerriano de Maratón y un Selectivo de Velocidad. Yo quiero mejorar y quiero volver a la regata para hacer un podio", cerró.





Una dupla que estuvo a la altura

"Fuimos los más jóvenes y la verdad que todos están contentos por lo que hicimos. Estamos muy agradecidos a los entrenadores y la subcomisión", dijeron Edu y Juli.