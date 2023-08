Defensa y Justicia empató con Botafogo, por la Sudamericana

Cabe mencionar que a los 42 minutos el mediocampista Danilo das Neves Pinheiro asustó con una patada criminal (no intencionada) a Alexis Soto, que terminó en el piso y ensangrentado. El árbitro Gery Vargas revisó la acción en el VAR pero decidió que sea simplemente tarjeta amarilla.

Botafogo vs. Defensa y Justicia: revisión VAR por falta sobre Alexis Soto

Para la segunda parte Botafogo cambió las fichas del tablero y puso a su flamante refuerzo Diego Costa (ex Chelsea, Atlético Madrid y Selección de España). De todas formas, el duelo permaneció parejo, con ambos intentando a su manera. A los 56, cuando Defensa parecía envalentonado por qué había producido algunas llegadas claras, golpeó el local: el ex Benfica Gabriel Pires la colocó contra un palo con la cabeza y nada pudo hacer el Beto, que igual se llevó muchos flashes por su increíble actuación.

Agrandado, el puntero del Brasileirao tomó el control de las acciones. Pero los dirigidos por Julio Vaccari no dejaron de intentar llegar al gol y lo consiguieron a los 78 gracias a Nicolás Tripichio, que había ingresado desde el banco. El defensor capturó un rebote tras su propio remate y solo tuvo que empujarla. Tras la igualdad, ninguno se achicó y los dos equipos fueron por más. No obstante, el marcador no se volvió a modificar.

El partido sin dudas fue muy parejo y no tuvo un claro merecedor de la victoria. Pudo ser para cualquiera. Por ejemplo, ambos remataron 16 veces.