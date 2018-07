Debuta la Selección Argentina U21 con sello entrerriano

Argentina con la presencia del paranaense Matías Solanas y el ex jugador de Echagüe, Ayan Carvalho, debutará este lunes a las 21 ante Perú. Como parte del cuerpo técnico se encuentran el asistente de Paraná, Maximiliano Seigorman, y el preparador físico es el paceño Ezequiel Lavayén.





21:00 1° vs 2°

La primera edición del Sudamericano U21 ya se palpita en Salta.Este torneo, organizado por la Confederación Argentina de Basquetbol y el Gobierno local, es una apuesta de Consubasquet por construir e impulsar un escalón intermedio entre las categorías formativas y el equipo mayor.El certamen tendrá un formato de disputa que enfrentará a todos contra todos, con una jornada libre en el medio (2/8) y la definición el día 5, donde se resolverán los puestos finales (por el quinto puesto, por el tercero y por el primer lugar). En total serán siete días de competencia.Todos los juegos se llevarán a cabo en el estadio Delmi (capacidad para seis mil espectadores), tendrán streaming en vivo y estadísticas oficiales, que se podrán seguir desde el sitio de CABB (argentina.basketball).Fixture:30/0716:30 PARAGUAY vs URUGUAY18:45 BRASIL vs CHILE21:00 ARGENTINA vs PERU31/07 SALTA16:30 PERU vs PARAGUAY18:45 URUGUAY vs BRASIL21:00 CHILE vs ARGENTINA01/0816:30 PERU vs URUGUAY18:45 PARAGUAY vs CHILE21:00 ARGENTINA vs BRASIL02/08LIBRE03/0816:30 CHILE vs PERU18:45 BRASIL vs PARAGUAY21:00 URUGUAY vs ARGENTINA04/0816:30 PERU vs BRASIL18:45 URUGUAY vs CHILE21:00 ARGENTINA vs PARAGUAY05/0816:30 5° vs 6°18:45 3° vs 4°