Debuta en la pantalla chica

La paranaense Giuliana Cosnard se dará el gusto de pelear por primera vez en una televisación de kick boxing profesional. La cita es en el Simply Best que se desarrollará en el Club Gei en Buenos Aires con la transmisión de Fox Sports y CN23.

Alan Preizt, su entrenador y la monarca de muay thai estuvieron en UNO donde plasmaron sus objetivos. "Es algo que estábamos buscando hace rato y teníamos ganas que nos pase. Conseguimos esta pelea que es en kick boxing que no es en lo que Giuliana se destaca, pero está la oportunidad de salir por Fox Sports y CN23 así que la vamos a aprovechar como una vidriera para que gente de otros lados nos vea", confesó el coach de la entrerriana que va por otro paso más en su carrera.

"Es el 22 de setiembre en Buenos Aires frente a una rival que la verdad no conocemos mucho. Tenemos el nombre, ya que se hizo público en los últimos días. Empezaremos a estudiar a Mariana Jofré. Sabemos que es una especialista, así que debemos prepararnos a full para dejar todo y que se termine lo más rápido que se pueda", agregó Preizt.

Además de la TV la velada contará con una presencia de lujo que también puede ser un trampolín para la paranaense. "Estará el presidente de la WKN (World Kick Boxing Network) Stephane Cabrea que es francés. En este deporte es una persona muy reconocida y sobre todo en Europa. Tioene peso y es quien puede llegar a decir la llevo a Giuliana a otro evento más importante. Es nuestra esperanza para que la vean y quien te dice podemos entrar al WGP o en otro evento. Aspiramos a lo máximo", expresó el entrenador, e insistió: "Tenemos que demostrar todo y tenemos que entrenar mucho para que, por sobre todas las cosas y más allá del resultado, dejemos una buena imagen. Igualmente vamos a ganar y dar un show para que la gente se entretenga con ella".

Por su parte Giuliana Cosnard se mostró tranquila, pero como siempre con muchas ganar de cantar victoria. Pero para ello sabe que se debe sacar de encima algunos vicios del muay thai. "Estoy muy feliz como siempre aprovechando todas las peleas que se me presentan. No es mi especialidad, pero no importa. Me siento rara porque uso muchas cosas del muay thai, los agarres y las patadas. Me juega en contra eso porque una vez lo hice en kick boxing y empaté porque me bajaron tres puntos por agarrar. Voy a entrenar mucho para mejorarlo y dar lo mejor. Estamos haciendo mucho kick boxing y aflojando las rodillas y codos porque se me escapan".

La luchadora fue clara y no anduvo con rodeos. Va en busca del nocaut, como sea. "Me voy a proponer lo que siempre me propongo y nunca consigo que es ganar por nocaut. En esta pelea quiero buscar el nocaut como sea. Busco eso porque lo quiero".

Su entrenador habló también de este tema y confesó que se puede dar el triunfo por la vía rápida. "Creo que sí. Pasa que últimamente tenemos un problema en la carrera de Giuliana porque tenemos dificultades con las rivales. Hicimos muchas peleas en una, dos y hasta tres categorías más altas, entonces se complica noquear ante chicas más grandes. Ahora es su división y se puede. Además también no nos podemos focalizar en una rama porque a veces es kick boxing, a veces es muay thai y las últimas dos fueron MMA. No perdemos ritmo de competencia, pero no podemos enfocarnos en lo que nos gusta. Igualmente peleas son peleas y hay que aprovecharlas".