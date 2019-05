Debuta en casa ante un rival de jerarquía

Recreativo Bochas Club hará su estreno como local ante el durísimo Vélez Sársfield. La cita es a las 15 por una nueva jornada de la Liga Nacional A2 de hockey sobre patines

El equipo de Paraná, único representante de la provincia, ganó un solo juego y acumuló dos derrotas posteriormente. Por eso hoy necesita ganar para seguir con chances de clasificación. La misión será muy compleja ya que enfrente está El Fortín y todo su poderío.

Para este duelo Emanuel Gasner y Germán Muzio serán baja en el equipo que conduce Pablo Corino, el DT que habló con Ovación antes de tan importante compromiso. "Tenemos muchas expectativas y el triunfo sería lo ideal. Ganar y robar esos puntos en casa sería espectacular, pero vamos ante un equipo que viene descollando en la zona. Sería interesante dar un batacazo", expresó el entrenador, y recordó otras producciones que se dieron fuera de casa: "En GEBA y en Harrods de visitante estuvimos ahí de hacerlo, así que esperemos hacernos mucho más grandes de local y poder llevarnos el punto porque nos pararía muy bien para los próximos partidos".

Para alcanzar el éxito RBC debe realizar un cotejo perfecto. Otra no hay. "Para hacerlo lo que tiene que pasar es que el equipo haga todo absolutamente perfecto y eso puede llegar a hacer que no alcance. Hay que hacer todo perfecto, y así y todo puede ser que no nos alcance. No podemos tener errores porque se paga muy caro en esta liga".

La V Azulada es el mejor, y así lo demuestran sus resultados y sus producciones. En este sentido Corino dijo sin dudar: "De esta liga es el mejor equipo el que vamos a enfrentar, lejos. Es el mejor con algunas estrellas que nos vamos a enterar en la cancha quiénes son. Veremos qué pasa en el juego".

"Nosotros venimos trabajando este equipo hace rato y nos hemos encontrado con equipos mucho más grandes que Vélez y le hemos hecho frente. Nos hemos ido ganando el primer tiempo y después, por poco, hemos perdido con equipos campeones en San Juan por ejemplo. Por ahí lo que nos falta es experiencia, ya que tenemos muchos jóvenes. Por eso hay que suprimir los errores, eso es lo importante, porque a veces la garra no alcanza porque en el nerviosismo se cometen errores", analizó el entrenador del Bochas respecto de su equipo.

Hoy la cita es a las 15, un buen horario como para que la gente apoye al equipo y haga sentir la presión. "Estaría buenísimo que la gente vaya a apoyar porque además es una muy buena oportunidad para poder ver un hockey lindo. Es un acontecimiento importante para el club, ante un equipo lindo y con un nivel muy alto. Hace rato que a Paraná no viene un equipo así", cerró.

















Si le gana a Vélez el récord queda 2/2





El Bochas ganó un solo partido en esta presente Liga Nacional A2 y luego perdió en las dos presentaciones restantes. Todas sus actuaciones fueron fuera de Paraná.